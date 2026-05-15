ऊंट के मुंह में जीरा! पेट्रोल-डीजल का रेट 3-3 रुपये से बढ़ने से टल गया बड़ा संकट?
Petrol Diesel price hike: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने 3-3 रुपये का इजाफा किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए थे।
Petrol Diesel price hike: आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो ही गया है। आज रात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। कई साल के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने यह दाम बढ़ाया है। इससे पहले कुछ प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा किया था। लेकिन असल यह है कि क्या 3-3 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आने वाला संकट टल गया है? या अभी आगे और कीमतें बढ़ेंगी?
दिल्ली में 90 रुपये के पार पहुंचा डीजल
कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का रेट 97.77 रुपये और डीजल का रेट 90.67 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल क्रमशः 108.74 रुपये और 103.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 42 रुपये का नुकसान (Petrol Diesel loss)
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा होने से पहले पेट्रोल पर 14 रुपये और डीजल पर 42 रुपये का नुकसान झेल रही हैं। ऐसे में आज हुई बढ़ोतरी इन तेल कंपनियो के लिए ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अगर कच्चे तेल का रेट कम नहीं हुआ तब की स्थिति में आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल का रेट और बढ़ सकता है।
तेल कंपनियों को हर दिन हो रहा था 1000 करोड़ रुपये का नुकसान (Oil Companies Losses)
मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि तेल कंपनियां हर दिन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा कर बाजार पेट्रोल और डीजल नहीं बेच सकती हैं। उन्होंने तब कहा था कि सरकार को किसी स्तर पर कीमतों को लेकर फैसला करना ही होगा। तभी यह संकेत मिल गए थे कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ सकता है।
तेल कंपनियों को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती
मौजूदा समय में समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने टैक्स में कटौती की थी। लेकिन इसके बाद भी नुकसान बहुत भरपाई नहीं हो पा रही थी।
महंगाई ने साढ़े 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ा (wholesale inflation in april)
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी का रुझान दिखने लगा है। अप्रैल के महीने में होलसेल इंफ्लेशन बढ़कर 8.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। अब कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद महंगाई में और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में महंगाई और बढ़ सकती है।
प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही खड़ा कर दिया था हाथ (Petrol-diesel price)
मार्च के महीने में नायरा और फिर अप्रैल के महीने में शेल इंडिया ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। उसके बाद से ही सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से भी कीमतों में इजाफे के संकेत मिल रहे थे। 5 राज्यों में चुनाव के खत्म होने के बाद हर किसी को पेट्रोल और डीजल के दाम के बढ़ने की उम्मीद थी।
100 डॉलर के पार कच्चा तेल (Crude Oil Rate Today)
युद्ध शुरू होने के बाद क्रू़ड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। उसके बाद से वह 100 डॉलर के नीचे नहीं आया है। मौजूदा स्थितियों का अगर आकलन किया जाए तो अभी आने वाले समय में कच्चे तेल का रेट घटते हुए नहीं दिखाई दे रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।