पेट्रोल 22 रुपये सस्ता, डीजल के भी घटे दाम, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Petrol Diesel price today in Pakistan: पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने कटौती की है। नई कीमतें 30 मई 2026 यानी शनिवार से लागू हो गई हैं।
Petrol Diesel price today in Pakistan: पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान हुआ है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के रेट्स में 22 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। हाल के समय में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार कटौती की गई है। बता दें, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कटौती ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित होने की वजह से तेल की आपूर्ति पर दुनिया भर में असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
क्या है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel price hike in Pakistan)
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार ताजा कटौती के बाद पाकिस्तान में एक लीटर हाई स्पीड डीजल का दाम 380 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं, पेट्रोल का रेट 381 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान में तेल के नए रेट शुक्रवार को जारी किए गए थे। हालांकि, नए रेट कल यानी 30 मई से प्रभावी हैं।
पेट्रोल और डीजल के अलावा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि केरोसिन ऑयल की कीमतों को भी 313.44 रुपये से घटाकर 272 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
भारत में लगातार बढ़ रहे हैं दाम (Petrol Diesel price hike)
एक तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले दो हफ्ते में कटौती देखने को मिली है। इसी दौरान भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट लगातार बढ़ा है। 15 मई से अबतक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा किया जा चुका है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, आखिरी बार देश में पेट्रोल और रेट सोमवार को बढ़ाया गया था। इसके बाद कीमतें स्थिर हैं।
76 दिन तक नहीं बढ़े थे दाम (Petrol Diesel Price)
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 76 दिनों तक युद्ध शुरू होने के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों ने कोई इजाफा नहीं किया था। कीमतों में बढ़ोतरी ना करने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद अब कंपनियों का घाटा घटकर 500 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया है।
LPG की कीमतें भी लम्बे समय से स्थिर (LPG Price Updates)
मई का महीना घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर राहत भरा रहा है। एक तरफ कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ से आपूर्ति भी प्रभावित नहीं हुई। सरकार ने तेल कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।