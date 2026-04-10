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Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगा इजाफा? इन 2 कंपनियों ने बढ़ाए दाम, रिलायंस ने भी खड़े किए हाथ

Apr 10, 2026 10:25 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: रिलायंस के जियो-बीपी पेट्रोल पंप पर तेल खरीदने का नया नियम लागू हो गया है। वहीं, शेल इंडिया और नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले ही इजाफा कर दिया है। 

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगा इजाफा? इन 2 कंपनियों ने बढ़ाए दाम, रिलायंस ने भी खड़े किए हाथ

Petrol Diesel Price Today: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन भारत में सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने अब कोई इजाफा नहीं किया है। पिछले दिनों पहले नायरा और शेल इंडिया ने पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दिया था। वहीं, अब रिलायंस-बीपी के पेट्रोल पंप पर लगाए गए नए नियमों ने एक बार फिर से कीमतों में तेजी की संभावना को बल दिया है।

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रिलायंस पंप का क्या है नया नियम (Reliance Petrol Rule)

रिलायंस के जियो-बीपी पेट्रोल पंप पर अब 1 बार में सिर्फ 1000 रुपये का ही तेल मिलेगा। जिसके बाद से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है। या फिर आने वाले समय में कीमतों में कोई बढ़ोतरी होने जा रही है।

नायरा ने सबसे पहले बढ़ाया था दाम (Nayra Raises Petrol Diesel Rate)

मार्च के महीने में नायरा ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। वहीं, कंपनी ने डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कंपनी ने अबतक कीमतों में ना कोई कटौती की है। ना ही बढ़ोतरी देखने को मिली है।

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Shell India ने 25 रुपये तक बढ़ाया दाम

नायरा के बाद शेल इंडिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। शेल इंडिया की तरफ से डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। वहीं, कंपनी ने पेट्रोल का रेट 7.4 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था।

प्रीमियम पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी

पब्लिक सेक्टर की कंपनी इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियन ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 रुपये से 2.35 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। हालांकि, तब सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

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क्या कर रही है सरकार?

इंटरनेशनल मार्केट में युद्ध की वजह से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पिछले एक महीने से बना हुआ है। जिसकी वजह ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। इसी घाटे को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की थी। सरकार की तरफ से 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है।

क्या देश में है पेट्रोल और डीजल की कमी?

सरकार की तरफ से जारी बयानों में लगातार कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने युद्ध की वजह से एक बार फिर से रूस से अधिक मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इसके साथ अन्य विकल्पों को भी देखा जा रहा है। बता दें, देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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