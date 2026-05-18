तो क्या 25 रुपये और बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट्स?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपये का नुकसान हो रहा है और उनका रोजाना का नुकसान 1380 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

पेट्रोल और डीजल के दाम में पिछले हफ्ते प्रति लीटर 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद भी अंडर-रिकवरीज की वजह से फ्यूल रिटेलर्स को भारी-भरकम नुकसान हो रहा है। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर पेट्रोल-डीजल के दाम में प्रति लीटर 25 रुपये की बढ़ोतरी और की जाती है तो कंपनियां मार्केटिंग मार्जिन पर ब्रेक-इवेन में आएंगी। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) को हर दिन 1380 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

हर लीटर पेट्रोल-डीजल पर 25 रुपये का नुकसान

नोमुरा के एनालिस्ट बिनीत बंका का कैलकुलेशन दिखाता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) को ब्लेंडेड बेसिस पर मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपये का नुकसान हो रहा है और उनका रोजाना का नुकसान 1380 करोड़ रुपये पहुंच गया है। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि अगर नुकसान को रोका नहीं गया तो इंटीग्रेटेड लॉस का मौजूदा रन रेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) की बैलेंस शीट इक्विटी को क्रमश: 10 साल, 4 और 2 साल में खत्म कर देगा।

सबसे ज्यादा असर HPCL पर

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) पर सबसे ज्यादा असर है। नोमुरा ने लिखा है, 'हायर मार्केटिंग एक्सपोजर की वजह से एचपीसीएल के इंटीग्रेटेड मार्जिन्स पर सबसे ज्यादा असर है।' नोमुरा का अनुमान है कि एचपीसीएल को मौजूदा समय में इंटीग्रेटेड बेसिस पर 19 डॉलर प्रति बैरल का नुकसान हो रहा है। वहीं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) को प्रति बैरल 4 डॉलर और बीपीसीएल को प्रति बैरल 8 डॉलर का नुकसान हो रहा है। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई लड़ाई से पहले यह तीनों कंपनियां मार्जिन में 12-14 डॉलर प्रति बैरल बना रही थीं।