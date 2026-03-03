पेट्रोल-डीजल नहीं, LPG की सप्लाई पर गहराया संकट; ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से गैस कीमतों में 50% का इजाफा
ईरान में हुए अमेरिका और इजरायल के हुए संयुक्त हमले के बाद दुनिया भर में नया संकट खड़ा हो गया है। भारत भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। जिसके बाद से ही एनर्जी सेक्टर में एक नई समस्या को जन्म दे दिया है।
ईरान में हुए अमेरिका और इजरायल के हुए संयुक्त हमले के बाद दुनिया भर में नया संकट खड़ा हो गया है। भारत भी इस युद्ध से प्रभावित हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। जिसके बाद से ही एनर्जी सेक्टर में एक नई समस्या को जन्म दे दिया है। अगर यह युद्ध लम्बा चल गया तब की स्थिति में एलपीजी की बड़ी समस्या देश के अंदर खड़ी हो सकती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए नए विकल्प खोजने होंगे।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अनुसार यूरोपियन गैस की कीमतों में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
LPG की कीमतों में होगा इजाफा?
ईरान-अमेरिका युद्ध का सबसे बड़ा असर एलपीजी पर पड़ेगा। भारत अरब देशों से अपनी कुल एलपीजी आपूर्ति का 80 से 85 प्रतिशत इंपोर्ट करता है। यह सभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है। ऐसे में भारत के सामने एलपीजी की समस्या खड़ी है। कच्चे तेल की तरह भारत के पास एलपीजी का बड़ा रिजर्व नहीं है। ऐसे में एलपीजी के लिए कोई समस्या ना खड़ी हो इसके लिए जरूरी है कि आपूर्ति समय से हो।
LNG की सप्लाई पर भी लटकी तलवार
एलपीजी की तरह ही एलएनजी के लिए भी कोई बड़ा रिजर्व नहीं है। मौजूदा समय में देश अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत एलएनजी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते मंगाता है। ऐसे में एलपीजी और एलएनजी के लिए जल्द ही भारत को नए विकल्प खोजने होंगे।
कतर ने एलएनजी का प्रोडक्शन रोका
ईरान के ड्रोन अटैक के बाद कतर ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्ट सेंटर पर प्रोडक्शन रोक दिया है। मौजूदा समय में कतर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन करने वाला देश है। ऐसे में प्रोडक्शन में गिरावट का बुरा असर आपूर्ति पर पड़ेगा।
पेट्रोल-डीजल के लिए पर्याप्त रिजर्व
भारत को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के लिए तत्काल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में देश के पास 70 से 80 दिन का रिजर्व है। पिछले महीने भारत ने सउदी अरब से जमकर कच्चा तेल खरीदा था। लेकिन ईरान युद्ध की वजह से उपजे नए हालात के बाद भारत, अमेरिका, रूस और अन्य देशों को ज्यादा प्राथमिकता दे सकता है। बता दें, ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की उम्मीद की जा रही है। आने वाले समय में कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल हो सकता है।
मंत्रालय ने बुलाई आनन-फानन बैठक
इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से काफी सक्रियता दिखाई जा रही है। सोमवार को पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की तरफ से आनन-फानन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। सरकार स्थितियों के आकलन में जुटी है। साथ ही नए विकल्प तलाश रही है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।