उधर सऊदी अरब ने सस्ता किया कच्चा तेल, इधर भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates today 8 July: सऊदी अरब द्वारा कच्चे तेल में 11 डॉलर की कटौती के ऐलान के बाद आज भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं
- आइए देखें दिल्ली से पटना तक क्या हैं नए रेट…
Petrol Diesel Rates today 8 July: दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनी सऊदी आरामको ने कच्चे तेल की कीमतों (OSP) में रिकॉर्ड कटौती की है। इससे सऊदी अरब का कच्चा तेल 11 डॉलर प्रति बैरल सस्ता हो जाएगा। इस ऐलान के बाद आज भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी करी दी हैं। दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के आज 8 जुलाई के रेट जानने से पहले एक बुरी खबर भी देख लें।
सऊदी से राहत के बाद होर्मुज स्ट्रेट में आफत
सऊदी अरब से आई राहत भरी खबर से भारत में पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें अभी कुलांचे मार ही रही थीं कि होर्मुज स्ट्रेट से बुरी खबरें आने लगीं। वहां जंग जैसे हालात हो गए हैं। 24 घंटे में 3 टैंकरों पर हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में फिर से आग लग गई है।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड 2.79 प्रतिशत उछलकर 76.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, WTI क्रूड के दाम में करीब 3 प्रतिशत की तेजी है और यह 72.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।
क्यों सस्ता किया तेल का दाम?
रॉयटर्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सऊदी अरब एशियाई बाजार, खासकर चीन और भारत में अपनी खोई हुई हिस्सेदारी वापस हासिल करना चाहता है। इसी वजह से उसने कीमतों में बड़ी कटौती की है।
पेट्रोल-डीजल के आज 8 जुलाई के रेट
दिल्ली में आज 8 जुलाई को पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है।
अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नही है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो
चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।
क्या भारत में पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे?
सऊदी अरब द्वारा कच्चा तेल सस्ता करने से भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए कच्चे तेल की खरीद लागत घट सकती है। ऐसे में सऊदी का यह फैसला भारत के हित में है। हालांकि, होर्मुज के ताजा हालात ऐसे ही रहे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की बजाय गरमी रहेगी। भविष्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर दबाव बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें