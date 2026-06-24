Petrol Diesel Rates Today: कच्चे तेल के दाम धड़ाम फिर भी पेट्रोल-डीजल और LPG के क्यों कम नहीं हुए दाम?

ईरानी कच्चे तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में 60 दिनों की अस्थायी अमेरिकी छूट से ब्रेंट क्रूड मंगलवार को करीब 77 डॉलर प्रति बैरल के भी नीचे आ गया है। वहीं WTI 73 डॉलर प्रति बैरल के नीचे है। इसबीच भारत में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के नए रेट भी जारी हो गए हैं। आज न तो पेट्रोल-डीजल के दाम कम हुए हैं और ही एलपीजी सिलेंडरों की। दिल्ली में आज भी घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत ₹3,113.50 है। जबकि, पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये पर स्थिर है।

भारत को क्या होगा फायदा भारत 2019 तक ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद उसे खरीद बंद करनी पड़ी थी। अब यह छूट भारत के लिए ईरानी तेल बाजार में वापसी का अवसर बन सकती है। ईरान आमतौर पर एशियाई खरीदारों को आकर्षक शर्तों और छूट पर तेल उपलब्ध कराता रहा है। भारत का आयात बिल 2016 में 231 अरब डॉलर था जो कि इस युद्ध में पैदा हुए संकट की वजह से बढ़कर 388 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

ऊर्जा सुरक्षा होगी मजबूत भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जितने अधिक स्रोत उपलब्ध होंगे, ऊर्जा सुरक्षा उतनी मजबूत होगी। ईरान की वापसी से भारत की रूस, सऊदी अरब, इराक और यूएई पर निर्भरता कुछ कम हो सकती है।

दिल्ली से कोलकाता तक क्या हैं फ्यूल के रेट भारत की सरकारी ऑयल माार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। जबकि, चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत आज 113.51 रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये है।

मुंबई में एक लीटर पेट्रोल के दाम 111.21 और डीजल की कीमत 97.83 रुपये है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। पटना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112.70 रुपये और डीजल का दाम 99.87 रुपये है।

लखनऊ में पेट्रोल-डीजल के आज के रेट लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर है। अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 97.87 रुपये लीटर है। इंदौर में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये है। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल की 99.74 पर है। रायपुर पेट्रोल 107.96 और डीजल 101.17 रुपये लीटर है।

क्यों कम नहीं हो रहे पेट्रोल-डीजल के रेट पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा था कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को कीमतों में तत्काल कमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।