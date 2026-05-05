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पश्चिम बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, फौरन चेक करें

May 05, 2026 06:28 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Dilesel Price Today: आज भी दिल्ली के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 10 रुपये अधिक है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, कोलकाता में ₹104.99 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि, डीजल 91.81 रुपये लीटर।

पश्चिम बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, फौरन चेक करें

Petrol Dilesel Price Today: पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। आज उन सारी अटकलों पर भी फिलहाल विराम लग गया, जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दाम फिलहाल नहीं बढ़ाए जाएंगे।

कच्चे तेल के दाम में उछाल

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एनर्जी फसिलिटिज पर ड्रोन हमले की रिपोर्ट के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आ गया। ब्रेंट क्रूड तेजी से 115 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, और एक समय 119 डॉलर को भी छू गया। वहीं, WTI क्रूड 3% से अधिक चढ़कर 105.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

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यह घटनाक्रम फुजैराह में एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री साइट पर लगी आग के बाद सामने आया है, जिसे ईरानी ड्रोन हमले का परिणाम बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए सिविल डिफेंस टीमें तैनात कर दी गईं, हालांकि इस हादसे में तीन भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हुए हैं।

दिल्ली से महंगा है पश्चिम बंगाल में तेल

आज भी दिल्ली के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 10 रुपये अधिक है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, कोलकाता में ₹104.99 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि, डीजल 91.81 रुपये लीटर।

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आज पश्चिम बंगाल के शहरों में पेट्रोल के दाम

अलीपुर में पेट्रोल 104.99 रुपये प्रति लीटर, बहरामपुर में 106.12, बांकुड़ा में 105.19, बारासात में 105.24, वर्धमान में 105.33, कूचबिहार में 106.14, हुगली में 105.52, हावड़ा में 104.99, कोलकाता में 104.99, कृष्णानगर में 106.07, मेदिनीपुर में 105.37, पुरुलिया में 106.05, रायगंज में 105.36, सूरी में 105.43 और तामलुक में 104.61 रुपये प्रति लीटर है। सभी शहरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर: ₹92.94 प्रति लीटर

उना: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

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भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

चुनाव के बाद भी कब-कब नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

2019 में कई राज्यों के चुनावों के दौरान पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़े। वहीं, 2020 के बिहार चुनाव में वोटिंग से 51 दिन पहले तक दाम स्थिर रहे। 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी यही ट्रेंड दिखा और पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। वहीं 2022 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के चुनाव से पहले महीनों तक कीमतें नहीं बदलीं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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