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इधर कच्चे तेल की गिरावट पर लगा ब्रेक, उधर पेट्रोल-डीजल, LPG-CNG के रेट अपडेट

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • LPG, Petrol, Diesel, CNG Rates: कच्चे की गिरावट पर ब्रेक लगते ही भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं
  • बता दें एक बैरल कच्चे तेल में अगर 10 डॉलर की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वजह से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है
LPG, Petrol, Diesel, CNG Rates
पेट्रोल पंप पर एलपीजी सिलेंडर लिए तेल के इंतजार में युवक।

LPG, Petrol, Diesel, CNG Rates: कच्चे तेल की कीमतों में आज तीन दिनों की गिरावट थम गई है। ब्रेंट क्रूड सुबह छह बजे 2.58 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 86.67 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में अगर 10 डॉलर की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वजह से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।

इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 और डीजल की 95.20 रुपये है। वहीं, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी आज 29 जुलाई को कोई बदलाव नहीं हुआ है।

LPG सिलेंडर के 29 जुलाई के रेट

इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए रेट के मुताबिक दिल्ली में इंडेन का 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 673 रुपये में मिल रहा है। जहां तक 5 किलो वाले सिलेंडर के रेट की बात है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह भी 349.50 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये और 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपये में मिल रहा है।

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पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये का है। जबकि, कमर्शियल का दाम पटना में 3227 रुपये है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है।

पेट्रोल-डीजल के आज के रेट

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 29 जुलाई को भी 102.12 और डीजल की 95.20 रुपये लीटर है। जबकि, लखनऊ में पेट्रोल 102.05 और डीजल 99.28 , अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27, पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87, भोपाल में पेट्रोल 114.65 और डीजल 99.74 तथा इंदौर में पेट्रोल 114.61 और डीजल 99.70 रुपये लीटर है।

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CNG के आज के रेट

दिल्ली और आसपास सीएनजी 83.09 रुपये किलो मिल रही है। राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमंद में 92.44 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं हरियाणा में कैथल 88.43 रुपये है। वहीं, उत्तर प्रदेश में कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 94.42 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है।

हापुड़ में 92.70 रुपये, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये तथा महोबा, बांदा व चित्रकूट में 89.42 रुपये प्रति किलोग्राम है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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