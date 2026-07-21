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पेट्रोल-डीजल, LPG और सीएनजी के रेट अपडेट, चेक करें दिल्ली से पटना तक के दाम

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel LPG CNG Price Today: दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 942 रुपये पर ही टिका है
  • दिल्ली में आज सीएनजी 83.09 रुपये किलो है
  • पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है
पेट्रोल-डीजल, LPG और सीएनजी के रेट अपडेट, चेक करें दिल्ली से पटना तक के दाम

Petrol Diesel LPG CNG Price Today: ईरान-अमेरिका जंग के बीच आज 21 जुलाई को पेट्रोल-डीजल, LPG और सीएनजी के रेट अपडेट हो गए हैं। कच्चा तेल भी 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ अगया है। दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 942 रुपये पर ही टिका है। जहां तक 5 किलो वाले छोटकू सिलेंडर के रेट की बात है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह भी 349.50 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये है। जबकि, 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 673 रुपये में मिल रहा है।

प्रमुख शहरों में आज LPG के रेट

कोलकाता घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल 3081.50 रुपये का है। जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 और कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम आज 961 रुपये पर स्थिर हैं, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2983 रुपये पर है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडर 3040.50 रुपये जबकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 970 रुपये पर स्थिर है।

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कितना महंगा हुआ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर

7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये से 913 रुपये पर पहुंच गईं। 7 जून को 29 रुपये और बढ़े , दिल्ली में यह सिलेंडर 942 रुपये का हो गया। कुल मिलाकर इस साल अब तक घरेलू LPG सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका।

बता दें 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बड़ी कटौती की गई। इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए। छह महीने में दाम 1580.50 रुपये बढ़ने के बाद 183.50 रुपये कम हुए थे।

पेट्रोल-डीजल के रेट 21 जुलाई

बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।

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अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो

चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है।

सीएनजी प्राइस 21 जुलाई

दिल्ली में सीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमतें 89.70 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, जबकि गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 86.12 रुपये प्रति किलोग्राम।

बता दें सीएनजी की कीमत 15 मई को रुपये प्रति किलोग्राम और 17 मई को 1 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई थी। इसके बाद 26 मई को दिल्ली में सीएनजी की कीमतें 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं, जो पहली बार 80 रुपये के स्तर को पार कर गईं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Petrol Diesel Rate LPG Gas CNG Price Hike
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