पेट्रोल-डीजल, LPG और सीएनजी के रेट अपडेट, चेक करें दिल्ली से पटना तक के दाम

Petrol Diesel LPG CNG Price Today: ईरान-अमेरिका जंग के बीच आज 21 जुलाई को पेट्रोल-डीजल, LPG और सीएनजी के रेट अपडेट हो गए हैं। कच्चा तेल भी 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ अगया है। दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 942 रुपये पर ही टिका है। जहां तक 5 किलो वाले छोटकू सिलेंडर के रेट की बात है तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह भी 349.50 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये है। जबकि, 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 673 रुपये में मिल रहा है।

प्रमुख शहरों में आज LPG के रेट कोलकाता घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल 3081.50 रुपये का है। जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 और कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम आज 961 रुपये पर स्थिर हैं, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2983 रुपये पर है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडर 3040.50 रुपये जबकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 970 रुपये पर स्थिर है।

कितना महंगा हुआ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये से 913 रुपये पर पहुंच गईं। 7 जून को 29 रुपये और बढ़े , दिल्ली में यह सिलेंडर 942 रुपये का हो गया। कुल मिलाकर इस साल अब तक घरेलू LPG सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका।

बता दें 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बड़ी कटौती की गई। इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए। छह महीने में दाम 1580.50 रुपये बढ़ने के बाद 183.50 रुपये कम हुए थे।

पेट्रोल-डीजल के रेट 21 जुलाई बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।

अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है तो

चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं। मुंबई में यही पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है।

सीएनजी प्राइस 21 जुलाई दिल्ली में सीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज यह 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमतें 89.70 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, जबकि गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत 86.12 रुपये प्रति किलोग्राम।