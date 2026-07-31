पेट्रोल-डीजल और LPG-CNG के 31 जुलाई के रेट जारी, दाम बढ़े या कम हुए? चेक करें
मुख्य बातें
- LPG, CNG, Petrol, Diesel Price Today: दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम आज भी 942 रुपये ही है
- पेट्रोल आज भी 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है
- जबकि, सीएनजी 83.09 रुपये किलो है
LPG, CNG, Petrol, Diesel Price Today: ईरान-अमेरिका जंग के बीच आज 31 जुलाई को LPG, सीएनजी और पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट हो गए हैं। कच्चा तेल अभी 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे है। आज यानी शुक्रवार 31 जुलाई को ब्रेंट क्रूड और WTI थोड़े गरम हुए हैं। आज सुबह 6 बजे के आसापास ब्रेंट क्रूड 61 सेंट चढ़कर 89.64 डॉलर प्रति बैरल पर ट्र्रेड कर रहा था। जबकि, WTI 39 सेंट ऊपर 84.98 डॉलर प्रति बैरल पर था।
आज 31 जुलाई को क्या हैं दिल्ली से पटना तक रेट
दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम आज भी 942 रुपये ही है। 5 किलो वाला सिलेंडर 349.50 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये है। जबकि, 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 673 रुपये में मिल रहा है। यानी रेट में कोई बदलाव नहीं है।
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह आज भी सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल आज भी 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। यहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 942 रुपये और कमर्शियल 2930 रुपये में मिल रहा है। जबकि, सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये किलो है।
लखनऊ में LPG, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट
लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 101.86 रुपये और डीजल 95.36 रुपये का है। जबकि, घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। सीएनजी की कीमत 99.5 रुपये किलो है।नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.56 रुपये लीटर है। जबकि, सीएनजी 91.70 रुपये किलो। यहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 939.5 रुपये और कमर्शियल के दाम 2930 रुपये।
जयपुर में LPG, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट
जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2957.5 का। यहां सीएनजी की कीमत 96 रुपये किलो है।
भोपाल में LPG, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट
भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। घरेलू सिलेंडर 947 रुपये का है। जबकि, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2933.5 रुपये में मिल रहा है। दूसरी ओर यहां 1 किलो सीएनजी की कीमत 95.5 रुपये है।
पटना में LPG, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के रेट
पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर है। 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1031.50 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3239.5 का है। सीएनजी की कीमत 92.9 रुपये किलो है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें