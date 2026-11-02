पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ी, LPG की मांग 12% घटी, आ गया अक्टूबर का डेटा
मुख्य बातें
- पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) ने पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और एटीएफ के ताजा आंकडे़ जारी किए हैं
- पेट्रोल की खपत 3.11 प्रतिशत बढ़कर 37.7 लाख टन हो गई
- वहीं, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डीजल की बिक्री 11.69 प्रतिशत बढ़कर 85.1 लाख टन पर पहुंच गई
भारत में अक्टूबर 2026 के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि LPG की मांग में भारी गिरावट आई। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में पेट्रोल की खपत सालाना आधार पर 3.11 प्रतिशत बढ़कर 37.7 लाख टन हो गई। वहीं, भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल की बिक्री 11.69 प्रतिशत बढ़कर 85.1 लाख टन पर पहुंच गई। इसके उलट, LPG की खपत 12.11% घटकर 26.4 लाख टन रह गई।
अक्टूबर में ATF की खपत भी घटी
अक्टूबर में हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की मांग में भी गिरावट दर्ज की गई। इसकी खपत पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 1.34% घटकर 7.62 लाख टन रह गई। हालांकि, अप्रैल से अक्टूबर के दौरान ATF की कुल खपत 0.28% बढ़कर 52 लाख टन रही।
LPG की मांग क्यों घट रही है?
भारत में LPG की खपत में गिरावट की एक प्रमुख वजह पश्चिम एशिया में जारी संकट और आयात से जुड़ी मुश्किलें हैं। भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। इसके अलावा, LPG की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। फरवरी 2026 के आखिर से पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण इस मार्ग से होने वाली सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे LPG की उपलब्धता पर दबाव पड़ा है।
सरकार भी रसोई गैस पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रही है। इसके तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को पाइप के जरिए घरों तक नेचुरल गैस (PNG) पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
साथ ही, जहां PNG कनेक्शन उपलब्ध हैं, वहां LPG उपभोक्ताओं को पाइप वाली गैस अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सप्लाई में दिक्कतों और PNG की ओर उपभोक्ताओं को ट्रांसफर करने की कोशिशों के बीच हाल के महीनों में LPG की खपत में तेज गिरावट देखने को मिली है।
अप्रैल से अक्टूबर के बीच LPG की खपत 14.5% घटी: चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान भी पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ी, जबकि LPG की मांग में गिरावट जारी रही।
PPAC के आंकड़े एक नजर में
पेट्रोल: खपत 6.53% बढ़कर 2.647 करोड़ टन हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में इससे कम थी।
डीजल: मांग 5.91% बढ़कर 5.644 करोड़ टन पर पहुंच गई।
LPG: खपत 14.52% घटकर 1.631 करोड़ टन रह गई। पिछले साल इसी अवधि में यह 1.909 करोड़ टन थी।
एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF): खपत 0.28% बढ़कर 52 लाख टन हो गई।
क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े?
अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं कि देश में परिवहन से जुड़े फ्यूल की मांग मजबूत बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी इसका संकेत देती है। दूसरी ओर LPG की खपत में लगातार गिरावट रसोई गैस की सप्लाई में आ रही चुनौतियों और PNG की ओर बढ़ते बदलाव को दिखाती है। आने वाले महीनों में LPG की खपत का ट्रेंड काफी हद तक पश्चिम एशिया के हालात, आयात की उपलब्धता और घरेलू स्तर पर PNG कनेक्शन के विस्तार पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें