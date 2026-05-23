CNG अब भी सबसे सस्ता, पेट्रोल और डीजल खाली कर रहे हैं जेब, बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई टेंशन
Petrol diesel CNG price hike: लगातार हो रहे कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी मौजूदा परिस्थितियों में सीएनजी सबसे सस्ता है। आज शनिवार को पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी तक के दाम बढ़ गए हैं।
Petrol diesel CNG price hike: आज शनिवार के दिन पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी तक की कीमतों में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल का रेट लगातार बढ़ रहा है। जिसका असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी दिख रहा है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में कौन सा एनर्जी सबसे सस्ता है। बता दें, आज हुई कीमतों में बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में सब पर पड़ेगा।
सीएनजी की कीमतों में इजाफा
दिल्ली में आज 23 मई को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, नोएडा में सीएनजी खरीदने के लिए अब 89.70 रुपये प्रति किलोग्राम खर्च करने होंगे।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा
आज शनिवार को पेट्रोल का रेट 0.87 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं, डीजल की कीमतों में दिल्ली में 0.91 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। बीते 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये का इजाफा हुआ है।
इस बढ़ोतरी के बाद भी सीएनजी सस्ता
हालिया बढ़ोतरी के बाद भी सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता ही है। दिल्ली में सीएनजी, पेट्रोल की तुलना में 18 रुपये और डीजल की तुलना में 11 रुपये सस्ता है। हालांकि, पहले की तुलना में दोनों के बीच का गैप कम हुआ है। हालांकि, इसके बाद भी मौजूदा परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी के बेहतर विकल्प है।
इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी का गाड़ियों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से कम खर्च आता है।
लगातार बढ़ा रहा है तेल का रेट
भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे की बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सप्लाई बाधित होना है। जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों को हर रोज भारी नुकसान हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी की वजह से हर दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसी नुकसा को कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी तक के दाम बढ़ाए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।