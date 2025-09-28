Petrol crosses 105 rupees mark this city sees the most expensive fuel during Durga Puja check list ₹105 के पार पेट्रोल, दुर्गा पूजा पर इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा तेल, Business Hindi News - Hindustan
₹105 के पार पेट्रोल, दुर्गा पूजा पर इस शहर में मिल रहा सबसे महंगा तेल

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) रोजाना सुबह 6 बजे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर पेट्रोल-डीजल की दरों को अपडेट करती हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और बाजार आधारित कीमतें चुकानी पड़ती हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 03:32 PM
Petrol Price in India: देशभर के बड़े महानगरों में पेट्रोल की कीमतें अब भी अलग-अलग दिखाई देती हैं। इसकी बड़ी वजह है हर राज्य में लगने वाले कर और स्थानीय शुल्क, जिसके चलते उपभोक्ताओं को अलग-अलग दाम चुकाने पड़ते हैं। मई 2022 से पूरे देश में पेट्रोल-डीज़ल के दाम स्थिर रखे गए हैं, फिर भी इन टैक्स दरों में अंतर के कारण कीमतों में असमानता बनी हुई है।

कहां कितना महंगा है पेट्रोल

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता ने अब पेट्रोल कीमतों के मामले में मुंबई को पीछे छोड़ते हुए सबसे महंगे महानगर का स्थान हासिल कर लिया है। वहीं, दक्षिण भारत का एक बड़ा शहर सबसे सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराने वाला महानगर बना हुआ है। डीज़ल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर हैं, लेकिन उनमें भी शहर-दर-शहर अंतर देखा जा सकता है। अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं, तो ध्यान दें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु की तुलना में कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा मिल रहा है। वहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) रोजाना सुबह 6 बजे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर पेट्रोल-डीजल की दरों को अपडेट करती हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और बाजार आधारित कीमतें चुकानी पड़ती हैं।

2022 में बदले थे रेट

2022 में केंद्र और कई राज्यों द्वारा किए गए टैक्स कटौती के बाद से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। सिद्धांत रूप से भारत की ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली गतिशील है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, रुपये-डॉलर विनिमय दर और रिफाइनिंग व वितरण लागत जैसे कारक शामिल होते हैं। हालांकि व्यवहार में, कई बार कीमतें वास्तविक समय के बाज़ार परिवर्तनों से सुरक्षित रखी जाती हैं, खासकर राजनीतिक या आर्थिक रूप से संवेदनशील दौर में। कमजोर रुपया आमतौर पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को ऊपर धकेलता है क्योंकि आयात बिल बढ़ जाते हैं, जबकि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर भी एक बड़ा घटक हैं, जो क्षेत्रवार कीमतों में अंतर पैदा करते हैं। रोज़ाना सुबह 6 बजे कीमत संशोधन प्रणाली होने के बावजूद ये टैक्स एक तरह का बफर तैयार करते हैं, जिससे वैश्विक दामों का असर देर से या आंशिक रूप से दिखाई देता है।

किस शहर में क्या रेट

28 सितंबर 2025 को प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार रहीं: मुंबई में पेट्रोल ₹103.50 और डीजल ₹90.03 प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल ₹100.90 और डीजल ₹92.48 प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल ₹105.41 और डीजल ₹92.02 प्रति लीटर जबकि दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर रहा। इनमें कोलकाता सबसे महंगा महानगर बन गया है, जबकि दिल्ली में सबसे किफायती दाम मिल रहे हैं।

