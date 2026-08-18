पेट्रोल और डीजल होगा सस्ता... कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के आसार

अगर सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। दरअसल, स्विट्जरलैंड के लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट वेंचर जूलियस बेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर मार्क मैथ्यूज ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर लगभग $60 प्रति बैरल तक आ सकती हैं। आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट सुजन हजरा भी इस अनुमान का समर्थन कर रहे हैं। बता दें कि अभी मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण ब्रेंट क्रूड $91.16 प्रति बैरल और WTI लगभग $84.92 के आसपास ट्रेड कर रहा है।

क्या है वजह? एक्सपर्ट का अनुमान है कि ग्लोबल ऑयल सिस्टम में काफी सप्लाई छिपी हुई है। खाड़ी देशों के प्रोड्यूसर्स, खासकर सऊदी अरब, इराक और कुवैत के पास काफी क्षमता है जो बाजार में वापस आ सकती है। इसक साथ ही, जियोपॉलिटिकल हालात सामान्य होने पर ईरान और रूस जैसे देशों में अभी रुकी हुई सप्लाई भी बाजार में आ सकती है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव में लंबे समय तक कमी बनी रहती है और शिपिंग रूट सामान्य हो जाता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट संभव है।

एक तथ्य ये भी है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $60 के आस-पास बनी रहती हैं तो OPEC+ प्रोडक्शन कम कर सकता है जबकि ज्यादा लागत वाले तेल उत्पादक निवेश कम कर सकते हैं। इससे सप्लाई सीमित हो जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी। एक्सपर्ट ने कहा, "तेल के बाजार में सटीक अनुमान लगाना सबसे मुश्किल होता है। एक ही मैक्रो-इकोनॉमिक या जियो-पॉलिटिकल घटना पर इसकी प्रतिक्रिया, उस समय इन्वेंट्री, पोजीशनिंग, अतिरिक्त क्षमता और बाजार की सोच के आधार पर बहुत अलग-अलग हो सकती है।"

आम आदमी को होगा फायदा? अब सवाल है कि क्या कच्चे तेल की कीमतें कम होने से भारत में आम आदमी को सच में फायदा होगा? इस पर सुजन हजरा कहते हैं कि हां फायदा होगा लेकिन जरूरी नहीं कि पेट्रोल पंप पर दिखने वाली कीमत में भी उतनी ही कमी आए। हजरा ने बताया है कि कच्चे तेल के एक बैरल से एक लीटर पेट्रोल या डीजल बनने की प्रक्रिया में कीमतों का बदलाव न तो तुरंत होता है और न ही सीधे अनुपात में। ईंधन की रिटेल कीमतों में रिफाइनिंग और मार्केटिंग की लागत के अलावा मार्जिन के साथ-साथ केंद्र, राज्य के टैक्स और लेवी भी शामिल होते हैं।