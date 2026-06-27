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Petrol and diesel prices today: पेट्रोल 102.12 रुपये, डीजल 95.20 रुपये, क्या क्रूड ऑयल के सस्ता होते ही गिरा तेल का दाम?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol and diesel prices today: क्रूड ऑयल की कीमतों में आज 4.8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट हुई है
  • पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
Petrol and diesel prices today: पेट्रोल 102.12 रुपये, डीजल 95.20 रुपये, क्या क्रूड ऑयल के सस्ता होते ही गिरा तेल का दाम?

Petrol and diesel prices today: कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का रेट 4.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 72 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी पुराने स्तर पर ही स्थिर हैं। तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं क्या है देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल का रेट

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आज शनिवार को क्या है पेट्रोल का रेट? (Petrol Price Today)

नई दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.51 रुपये

मुंबई - 111.21 रुपये

चेन्नई - 107.76 रुपये

गुरुग्राम - 102.97 रुपये

नोएडा - 101.96 रुपये

बेंगलुरू - 111.68 रुपये

भुवनेश्वर - 108.97 रुपये

चंडीगढ़ - 101.54 रुपये

हैदराबाद - 115.69 रुपये

जयपुर - 113.19 रुपये

लखनऊ - 101.86 रुपये

पटना - 113.37 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

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आज देश के अलग-अलग हिस्सों में क्या है डीजल का रेट (Diesel Pricr Today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.55 रुपये

गुरुग्राम - 95.64 रुपये

नोएडा - 95.44 रुपये

बेंगलुरू - 99.56 रुपये

भुवनेश्वर - 100.68 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 98.25 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 99.36 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हुआ बेहतर

एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति लगभग सामान्य हो गई है। बड़ी संख्या में कार्गो का आना जाना हो रहा है। जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 3.6 डॉलर प्रति बैरल या फिर 4.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद आज 72 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, जून के महीने में कच्चे तेल का दाम 20 प्रतिशत लुढ़क गया था। जोकि मार्च 2020 के बाद पहली बार किसी एक महीन में पेट्रोल और डीजल का रेट इतना गिरा है। तब एक महीने में दाम 47 प्रतिशत लुढ़क गया था।

कब सस्ता हो पेट्रोल और डीजल?

कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के 76 दिन तक घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल का रेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नहीं बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद तेल की कीमतों में 7.60 रुपये प्रति लीटर तक इजाफा हुआ। एक बार फिर से कच्चे तेल का दाम घटने के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि पेट्रोल और डीजल का रेट कब कम होगा?

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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