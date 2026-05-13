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पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की आहट, अब रिजर्व बैंक के गर्वनर को भी इस बात का डर

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए स्वेच्छा से खर्च में कटौती करने की अपील की, जिसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना और सोने की खरीदारी टालना शामिल है।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की आहट, अब रिजर्व बैंक के गर्वनर को भी इस बात का डर

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े उछाल की आशंका है। तमाम रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से इसे अब तक खारिज किया जाता रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष लंबा खिंचता है तो भारत को खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए स्वेच्छा से खर्च में कटौती करने की अपील की, जिसमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना और सोने की खरीदारी टालना शामिल है। बता दें कि सरकार ने सोने पर ड्यूटी दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है और आयातित सामानों की मांग को कम करने के लिए और भी कदम उठाए जाने की संभावना है।

क्या कहा गवर्नर ने?

संजय मल्होत्रा ​​ने एक कार्यक्रम में कहा- अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार कीमतों में हुई कुछ बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डाल देगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी ईंधन विक्रेता कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ खुद उठा रहे हैं। भारत में महंगाई अप्रैल में बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई। यह उम्मीद से कम रही क्योंकि सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ खुद उठाया।

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हालांकि, जोखिम अभी भी बना हुआ है। इस क्षेत्र में सप्लाई-चेन में आ रही रुकावटों का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। अगर सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावट आती है तो राजकोषीय तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है।

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6.9 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान

रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में 6.9 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जिसमें महंगाई औसतन 4.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि इस संघर्ष की वजह से ग्रोथ और धीमी होगी। इसके अलावा महंगाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल में अपनी मुख्य पॉलिसी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर ही बनाए रखा।

पीएम मोदी ने क्या सुझाव दिए

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया था। उन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का उपयोग करने, कार 'पूलिंग' करने, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का अधिक उपयोग करने और घर से काम करने का सुझाव दिया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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