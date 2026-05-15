Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, चार साल बाद तेल कंपनियों ने क्यों बढ़ा दिए दाम?

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

पेट्रोल-डीजल शुक्रवार को प्रति लीटर 3-3 रुपये महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 97.77 रुपये पहुंच गए हैं। बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94.77 रुपये/लीटर थे। डीजल के दाम बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं।

पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, चार साल बाद तेल कंपनियों ने क्यों बढ़ा दिए दाम?

Petrol and Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल-डीजल शुक्रवार को प्रति लीटर 3-3 रुपये महंगा हो गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए तेज उछाल और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से सप्लाई सीमित रही है। इसी वजह से अब तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पड़े हैं। तेल कंपनियों ने 4 साल बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है, कंपनियों ने इससे पहले अप्रैल 2022 में पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस बढ़ाए थे।

अब इतने पहुंच गए पेट्रोल-डीजल के दाम
अब दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़कर 97.77 रुपये पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94.77 रुपये प्रति लीटर पर थे। वहीं, डीजल के दाम बढ़कर 90.67 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं, जो कि पहले 89.67 रुपये प्रति लीटर पर थे। हालांकि, लोकल लेवी में अंतर की वजह से अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम भी अलग-अलग हैं। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल के दाम अब 108.74 रुपये हो गए हैं, यहां पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 3.29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जबकि मुंबई में पेट्रोल 3.14 रुपये बढ़कर 106.68 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 2.83 रुपये बढ़कर 103.67 रुपये जा पहुंचे हैं।

ये भी पढ़ें:1 शेयर पर 10 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, 400% से ज्यादा चढ़ गया यह मल्टीबैगर

वहीं, कोलकाता में डीजल के दाम प्रति लीटर 3.11 रुपये बढ़कर 95.13 रुपये पहुंच गया है। जबकि मुंबई में एक लीटर डीजल 93.14 रुपये का हो गया है। मुंबई में डीजल के दाम में प्रति लीटर 3.11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। चेन्नई में डीजल के दाम 2.86 रुपये बढ़कर 95.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

क्यों बढ़े हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?
पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक पश्चिम एशिया में शुरू हुई संघर्ष के बाद ग्लोबल एनर्जी प्राइसेज में आया तेज उछाल है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का दाम 120 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया था, जो कि फिलहाल 100-105 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए टैंकर्स की आवाजाही बाधित हुई है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ा है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद भी सरकारी तेल कंपनियों ने 11 हफ्ते तक फ्यूल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अप्रैल 2022 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की कटौती की गई थी।

ये भी पढ़ें:इस राज्य में सबसे महंगा फ्यूल, पेट्रोल ₹113.27 और डीजल ₹101.16 लीटर
ये भी पढ़ें:क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार, रुपया रसातल में और नहीं बढ़ रहे थे तेल के दाम, फिर…

तेल कंपनियों ने क्यों रोक दिया था डेली प्राइस रिवीजन?
सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अप्रैल 2022 में डेली प्राइस रिवीजन बंद कर दिया था। तेल कंपनियों के इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं को रूस-यूक्रेन की लड़ाई के बाद बढ़ते ग्लोबल ऑयल प्राइसेज से बचाना था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Petrol Diesel Rate Petrol
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,