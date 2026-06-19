पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती, ग्लोबल टेंशन कम होते ही इस सरकार का ऐलान
मुख्य बातें
- ग्लोबल टेंशन कम होने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है
- इस गिरावट के बीच भारत के पड़ोसी मुल्क ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती की है
अमेरिका- ईरान के बीच शांति समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट के बीच भारत में आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाने की उम्मीद है। इस बीच, पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती की है।
पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपये की कटौती
पाकिस्तान की सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 74 रुपये और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में 67 रुपये की कटौती की घोषणा की। इस कटौती के बाद पेट्रोल की कीमत 299.78 रुपये और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 311.78 रुपये हो जाएगी। अभी ये कीमतें क्रमशः 373.78 रुपये और 378.78 रुपये प्रति लीटर हैं। बता दें कि पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादातर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी गाड़ियों, रिक्शा और दो-पहिया वाहनों में होता है। इसकी कीमत में बदलाव का असर मिडिल और लोअर-मिडिल क्लास पर पड़ता है। इसी तरह, डीजल की कीमतों में बदलाव का असर भी आम जनता पर पड़ता है क्योंकि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, प्लांट और बड़े जनरेटर में होता है।
पीएम ने जनता से कहा-थैंक्यू
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने कार्यालय से जारी एक बयान में कहा कि सरकार बेहतर होती क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति और तेल की गिरती कीमतों का फायदा लोगों तक पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री के बयान में कहा गया, "पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 67 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जा रही है। हम लोगों की मुश्किलों को अच्छी तरह समझते हैं। इन कठिन हालात में आपने असाधारण धैर्य और हिम्मत दिखाई है।" उन्होंने मुश्किल समय में सरकार का साथ देने के लिए जनता का दिल से आभार व्यक्त किया।
हर शुक्रवार को हो रहा फैसला
बता दें कि अमेरिका-ईरान शांति समझौते और होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा की शिपिंग बहाल होने के बाद ग्लोबली तनाव कम हुआ है। बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी के कारण US-ईरान युद्ध से पैदा हुए एनर्जी संकट ने ग्लोबल मार्केट को प्रभावित किया तो पाकिस्तान की सरकार ने हर हफ्ते शुक्रवार रात को पेट्रोलियम की कीमतों में बदलाव करना शुरू कर दिया। युद्ध के दौरान 6 मार्च को पहली बार कीमतों में बदलाव करते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इससे HSD डीजल की एक्स-डिपो दर 335.86 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की एक्स-डिपो कीमत 321.17 रुपये प्रति लीटर हो गई।
ईंधन की कीमतें 3 अप्रैल को अपने चरम पर पहुंच गईं। दरअसल, पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 137.24 रुपये प्रति लीटर और HSD की कीमत में 184.49 रुपये की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी से कीमतें क्रमशः 458.4 रुपये और 520.35 रुपये प्रति लीटर हो गईं। इतनी भारी बढ़ोतरी का विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री शहबाज ने पेट्रोलियम लेवी में 80 रुपये प्रति लीटर की कटौती करके 24 घंटे के भीतर पेट्रोल की कीमत घटाकर 378 रुपये प्रति लीटर कर दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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