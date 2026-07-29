पेट्रोल और डीजल के फिर बढ़े दाम, इन ग्राहकों के लिए बड़ा झटका
मुख्य बातें
- पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में क्रमशः ₹1.63 और ₹1.55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की
- पेट्रोलियम डिवीजन की अधिसूचना के मुताबिक नई कीमतें 29 जुलाई (बुधवार) से लागू हो गई हैं
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में क्रमशः ₹1.63 और ₹1.55 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बदलाव के बाद पेट्रोल की खुदरा कीमत ₹335.81 प्रति लीटर होगी जबकि HSD की कीमत ₹388.38 प्रति लीटर होगी। सरकार पेट्रोल पर ₹110 प्रति लीटर और डीजल पर ₹96 प्रति लीटर का टैक्स और ड्यूटी लगाती रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन की अधिसूचना के मुताबिक नई कीमतें 29 जुलाई (बुधवार) से लागू हो गई हैं।
₹520.35 तक गई थी डीजल की कीमत
बता दें कि डीजल की कीमत 3 अप्रैल को दर्ज किए गए ₹520.35 के उच्चतम स्तर से नीचे आई है। 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद इसकी कीमत ₹281 प्रति लीटर से बढ़ना शुरू हुई थी। पेट्रोल की कीमत मार्च के पहले सप्ताह में ₹266 से बढ़ना शुरू होकर 3 अप्रैल को ₹458.41 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। अप्रैल में पाकिस्तान की सरकार ने सब्सिडी वाला ईंधन उपलब्ध कराने के लिए खास राहत उपायों की भी घोषणा की थी।
हर दिन तय की जा रही कीमतें
बीते दिनों पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने घोषणा की थी कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए अब ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाएंगी। सरकार मार्च की शुरुआत से ही ईंधन की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव की घोषणा कर रही थी। साथ ही, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण तेल की आपूर्ति में संभावित रुकावट को देखते हुए ईंधन बचाने के उपाय भी किए जा रहे थे। इसके बाद कैबिनेट और प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों के आधार पर रोजाना ईंधन की कीमतें तय करने की जिम्मेदारी 'ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी' को सौंपने का फैसला किया है।
पेट्रोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से निजी वाहनों, छोटी गाड़ियों, रिक्शा और दोपहिया वाहनों में होता है। इसकी कीमत में बदलाव का असर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग पर पड़ता है। इसी तरह, डीजल की कीमतों में बदलाव का असर भी आम जनता पर पड़ता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारी परिवहन क्षेत्र, बिजली संयंत्रों और बड़े जनरेटरों में किया जाता है। पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल से सबसे अधिक कमाई होती है। इनकी मासिक बिक्री लगभग 7,00,000 से 8,00,000 टन होती है, जबकि केरोसिन की मासिक मांग सिर्फ 10,000 टन है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें