पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, इस खाड़ी देश ने किया दाम बढ़ाने का ऐलान

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलेगा।

ईरान वॉर का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। घरेलू मार्केट में पिछले दिनों नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 5 रुपये और डीजल में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की। अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात (युनाइटेड अरब एमिरेट्स या UAE) ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलेगा। UAE फ्यूल प्राइस कमेटी ने मंगलवार को मंथली रिटेल रेट्स रिवाइज्ड किए हैं। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात गल्फ न्यूज के हवाले से कही गई है।

अब इतने होंगे पेट्रोल के दाम

नई प्राइसिंग के तहत सुपर 98 पेट्रोल के दाम अब Dh 3.9 प्रति लीटर होंगे। मार्च में सुपर 98 पेट्रोल के दाम Dh 2.59 प्रति लीटर थे। स्पेशल 95 पेट्रोल के दाम अब Dh 3.28 प्रति लीटर होंगे, इससे पहले इसके दाम Dh 2.48 थे। ई-प्लस पेट्रोल के दाम अब Dh 3.20 प्रति लीटर होंगे, जो कि मार्च में Dh 2.40 प्रति लीटर थे। Dh या दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी की एक यूनिट है। 1 दिरहम मौजूदा समय में 25.70 भारतीय रुपये के बराबर है।

डीजल के दाम में तेज उछाल

डीजल के दाम में सबसे तेज उछाल आया है। डीजल के दाम अब Dh 4.69 प्रति लीटर हो गए हैं, जो कि मार्च में Dh 2.72 प्रति लीटर हैं। पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड के आधार पर तय की जाती हैं। यूएई में साल 2015 में रिटेल फ्यूल प्राइसिंग डीरेगुलेट हुई, तब से लेकर यह सिस्टम लागू है। फिक्स्ड गवर्नमेंट रेट्स के बजाय हर महीने कीमतें रिवाइज की जाती हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स को दर्शाता है। फ्यूल प्राइस कमेटी एवरेज ग्लोबल क्रूड और रिफाइंड फ्यूल प्राइसेज के आधार पर घरेलू रेट्स का कैलकुलेशन करती है।