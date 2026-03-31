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पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, इस खाड़ी देश ने किया दाम बढ़ाने का ऐलान

Mar 31, 2026 02:38 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में  1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलेगा।

पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, इस खाड़ी देश ने किया दाम बढ़ाने का ऐलान

ईरान वॉर का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। घरेलू मार्केट में पिछले दिनों नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 5 रुपये और डीजल में प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की। अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात (युनाइटेड अरब एमिरेट्स या UAE) ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात में अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलेगा। UAE फ्यूल प्राइस कमेटी ने मंगलवार को मंथली रिटेल रेट्स रिवाइज्ड किए हैं। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात गल्फ न्यूज के हवाले से कही गई है।

अब इतने होंगे पेट्रोल के दाम
नई प्राइसिंग के तहत सुपर 98 पेट्रोल के दाम अब Dh 3.9 प्रति लीटर होंगे। मार्च में सुपर 98 पेट्रोल के दाम Dh 2.59 प्रति लीटर थे। स्पेशल 95 पेट्रोल के दाम अब Dh 3.28 प्रति लीटर होंगे, इससे पहले इसके दाम Dh 2.48 थे। ई-प्लस पेट्रोल के दाम अब Dh 3.20 प्रति लीटर होंगे, जो कि मार्च में Dh 2.40 प्रति लीटर थे। Dh या दिरहम, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी की एक यूनिट है। 1 दिरहम मौजूदा समय में 25.70 भारतीय रुपये के बराबर है।

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डीजल के दाम में तेज उछाल
डीजल के दाम में सबसे तेज उछाल आया है। डीजल के दाम अब Dh 4.69 प्रति लीटर हो गए हैं, जो कि मार्च में Dh 2.72 प्रति लीटर हैं। पेट्रोल और डीजल के नए रेट्स 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ग्लोबल मार्केट्स के ट्रेंड के आधार पर तय की जाती हैं। यूएई में साल 2015 में रिटेल फ्यूल प्राइसिंग डीरेगुलेट हुई, तब से लेकर यह सिस्टम लागू है। फिक्स्ड गवर्नमेंट रेट्स के बजाय हर महीने कीमतें रिवाइज की जाती हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड्स को दर्शाता है। फ्यूल प्राइस कमेटी एवरेज ग्लोबल क्रूड और रिफाइंड फ्यूल प्राइसेज के आधार पर घरेलू रेट्स का कैलकुलेशन करती है।

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अमेरिका में गैस के दाम 2022 के बाद से सबसे ज्यादा
एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान वॉर के बीच अमेरिका में गैस की कीमतें औसतन 4 डॉलर प्रति गैलन के पार जा पहुंची हैं। साल 2022 के बाद पहली बार गैस के प्राइसेज इस लेवल पर पहुंच गए हैं। मोटर क्लब AAA के मुताबिक, रेगुलर गैसोलिन के एक गैलन का नेशनल एवरेज प्राइस अब 4.02 डॉलर पहुंच गया है। ईरान वॉर शुरू होने से पहले के मुकाबले यह एक डॉलर से ज्यादा महंगी हो गई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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