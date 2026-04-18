Petrol Diesel Price: पेट्रोल 78.05 रुपये, डीजल 82.64 रुपये में, 10% तक गिरा तेल का रेट, आधी रात को कम हुआ दाम
Petrol Diesel Price Today: सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को भी कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले शुक्रवार की रात में कच्चे तेल का रेट 10 प्रतिशत लुढ़क गया।
Petrol Diesel Price Today: शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद भी घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पुरानी कीमतों को ही बरकरार रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 87.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, बीते दिनों शेल इंडिया और नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था।
पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 78.05 रुपये और डीजल 82.64 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जोकि अन्य शहरों की तुलना में काफी कम है।
क्यों गिरा कच्चे तेल का रेट (Crude Oil Price Falls)
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ग्लोबल शिपिंग कार्गो के लिए खोलने का संकेत दिया है। इसी वजह से कल क्रूड ऑयल का रेट इटरनेशनल मार्केट में 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 90 डॉलर के नीचे आ गया।
आपके शहर में पेट्रोल का क्या है रेट? (Petrol Price Today)
मुंबई - 104.21 रुपये
कोलकाता - 103.94 रुपये
चेन्नई - 100.75 रुपये
अहमदाबाद - 94.49 रुपये
बेंगलुरू - 94.49 रुपये
हैदराबाद - 107.46 रुपये
जयपुर - 104.72 रुपये
लखनऊ - 94.69 रुपये
पुणे - 104.04 रुपये
चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
इंदौर - 106.48 रुपये
सूरत - 95 रुपये
नाशिक - 95.50 रुपये
डीजल का क्या है रेट (Diesel Price Today)
मुंबई - 92.15 रुपये
कोलकाता - 90.76 रुपये
चेन्नई - 92.34 रुपये
अहमदाबाद - 90.17 रुपये
बेंगलुरू - 89.02 रुपये
हैदराबाद - 95.70 रुपये
जयपुर - 90.21 रुपये
लखनऊ - 87.80 रुपये
पुणे - 90.57 रुपये
चंडीगढ़ - 82.45 रुपये
इंदौर - 91.88 रुपये
पटना - 93.80 रुपये
सूरत - 89 रुपये
शेल इंडिया ने 7.41 रुपये पेट्रोल और 25.01 रुपये डीजल का बढ़ाया रेट (Petrol Diesel Price Hike)
प्राइवेट तेल बेचने वाली कंपनी शेल इंडिया ने 1 अप्रैल को पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट में 25.01 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे पहले नायरा ने मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल के रेट को बढ़ाया था। तब नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये तक का इजाफा किया था।
प्रीमियम पेट्रोल के रेट में भी हुई है बढ़ोतरी (Premium Petrol Diesel Rate)
1 अप्रैल को इंडियन ऑयल ने XP100 पेट्रोल के रेट में 11 रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया था। जिसके बाद रेट 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। प्रीमियम डीजल वैरिएंट एक्सट्रा ग्रीन की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद प्रीमियम डीजल का रेट 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।