बीयर के कारोबार में उतरी पेप्सी की सहयोगी कंपनी, 10% चढ़ा भाव, Q2 में ₹745 करोड़ का प्रॉफिट

Wed, 29 Oct 2025 02:44 PM
पेप्सी इंडिया बॉटलर वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) के शेयरों आज बुधवार को 10 प्रतिशत की तेजी उछाल देखने को मिली है। कंपनी से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर तिमाही नतीजों को लेकर है। तो वहीं दूसरी खबर अफ्रीका से आई है। कंपनी अफ्रीका में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है।

शराब बिजनेस में उतरी कंपनी

वरुण बेवरेजेज की कंपनी बियर के मार्केट में एंट्री कर रही है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट Carlsberg Breweries के साथ साइन किया है। कंपनी के नजरिए से यह एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है।

कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा

सितंबर तिमाही में इस कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) के साथ 2.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 5047.70 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 4932.06 करोड़ रुपये रहा था।

Varun Beverages का प्रॉफिट 18.50% बढ़ा

कंपनी को EBITDA के मोर्चे पर झटका लगा है। जुलाई से सितंबर के दौरान इस कंपनी का कुल EBITDA 1147.40 करोड़ रुपये रहा था। जोकि बीते वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 1151.10 करोड़ रुपये रहा था। Varun Beverages ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 18.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 745.20 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को प्रॉफिट 628.80 करोड़ रुपये रहा था।

शेयरों में आज उछाल

बीएसई में वरुण बेवरेजेज के शेयर 453.30 रुपये के लेवल पर खुला था। कुछ देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 500.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत गिरा है।

वरुण बेवरजेजे उन कंपनियों में से है। जिसने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 साल में 755 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स में इस दौरान 113 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
