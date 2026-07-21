एक टैप और UPI से पैसा ट्रांसफर, इंटरनेट की भी नहीं होगी जरूरत: रिपोर्ट
मुख्य बातें
- UPI New Service: आने वाले समय में बिना इंटरनेट के भी महज एक टैप के जरिए यूपीआई से पैसा भेजा जा सकेगा
- यह नई सुविधा जल्द शुरू हो सकती है
UPI New Service: आने वाले समय में बिना इंटरनेट के भी महज टैप करके यूपीआई से पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा। भारत इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसी नई सुविधा को विकसित किया जा रहा है जो मर्चेंट के पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल पर बिना दोनों डिवाइस में इंटरनेट के ना होने पर भी पैसा ट्रांसफर हो जाए।
2000 रुपये तक हो सकेगा पैसा ट्रांसफर
रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से PoS डिवाइस को सर्टिफिकेट देना शुरू किया जा सकता है। इस प्रस्तावित सिस्टम में नियर फील्ड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मात्र टैप करने पर ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इसकी लिमिट 2000 रुपये रहेगी। यह सीमाा अरबीआई की वजह से लगाई गई है।
यह सुविधा उस क्षेत्र के लिए बनाई जा रही है जहां इंटरनेट की सुविधा कई बार उपलब्ध नहीं रहती है। जैसे फ्लाइट आदि जगह हुए। इस सर्विस के स्टार्ट होने के बाद लोग बिना इंटरनेट के पैसा भेज पाएंगे।
क्या होगी पूरी प्रक्रिया
ग्राहकों को पहले पैसा यूपाीआई लाइट वॉलेट में भेजना होगा। यह प्रक्रिया इंटरनेट के रहने पर ही करनी होगी। इसके बाद उस पैसे को इंटरनेट नहीं उपलब्ध रहने वाली जगह पर टैप करके भेजा जा सकेगा। इस दौरान पिन भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ PoS टर्मिमल पैसा अथॉरिटीज की तरफ से बिना इंटरनेट के भी स्वीकार्य कर लेगा। एक बार कनेक्टिविटी मिलने पर वह फिर आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बैंक और थर्ड पार्टी ऐप इस सुविधा को अपने सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
2023 में एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट एक्स को लॉन्च किया था। इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने पर भी पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है। 2024 में एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया था। इसके अनुसार व्यक्ति से व्यक्ति पैसा तभी ट्रांसफर कर पाएगा जब एनफसी आधारित फोन, क्यूआर कोड, साउंटबॉक्स या स्टिकर हो।
तेजी से बढ़ रहा है यूपीआई ट्राजैक्शन
जून के महीने में कुल 22.72 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे। इस दौरान कुल 28.92 लाख करोड़ रुपये की कीमत का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ था। हालांकि, इन आकड़ों में यह नहीं पता कि औसतन कितना ट्रांजैक्शन 2000 रुपये के नीचे रहता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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