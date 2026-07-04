SBI, HDFC सहित सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक आज खुले हैं या बंद? यहां चेक करें
मुख्य बातें
- Bank Holidays in July 2026: आज शनिवार को देश भर के सभी बैंक खुले हुए हैं
- आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है
Bank Holidays in July 2026: प्राइवेट और सरकारी बैंक आज 4 जुलाई, शनिवार को खुले रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी छुट्टियों के कैलेंडर में आज कोई अवकाश नहीं है। ऐसे में जो ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफएसी, आईसीआईसीआई बैंक साथ ही अन्य सभी बैंकों में काम के सिलसिले में ब्रांच जाना चाह रहे हैं वो ध्यान रखें की बैंक समय से खुलेंगे। बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेगा। आज अभी महीने का पहला शनिवार है। ऐसे में बैंक कर्मियों की छुट्टी नहीं है।
जुलाई में किन-किन शनिवार को बंद रहेगा बैंक (Bank holidays List)
आज पहला शनिवार होने की वजह से बैंक सामान्य दिनों की तरह ही खुलेगा और बंद होगा। 11 जुलाई 2026 को दूसरा शनिवार है। इस दिन बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। वहीं, 25 जुलाई को चौथा शनिवार रहेगा इस वजह से इस दिन भी बैंक बंद रहेगा। बता दें, इस महीने रविवार 5,12, 19 और 26 जुलाई को है। इन दिनों में भी बैंक साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से नहीं खुलेंगे।
जुलाई में कब-कब है छुट्टी
6 जुलाई को बैंक कर्मियों की पहली छुट्टी इस महीने है। मिजोरम और पश्चिम बंगाल में इस दिन अवकाश रहेगा। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती इस दिन है।
9 जुलाई 2026- इस दिन मेघालय में बैंक बंद रहेगा। राज्य में Beh Deinkhlam का त्योहार इस दिन मनाया जाएगा।
16 जलाई (गुरुवार) - रथ यात्रा की वजह से देश के कई शहरों में बैंक खुले रहेंगे।
17 जुलाई को भी मणिपुर में बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी।
18 जुलाई 2026 को सिक्किम के गंगटोक में स्थानीय बौद्ध धर्म से जुड़े त्योहार की वजह से बैंक बंद रहेंगे।
22 जुलाई को Kharchi Puja की वजह से बैंक कर्मियों की इस दिन छुट्टी रहेगी। यह पूर्वोत्तर का एक बड़ा त्योहार है।
अगस्त में कब-कब बंद रहेगा बैंक?
अगस्त के महीने में कई बड़े त्योहार हैं। जिसकी वजह से बैंक कर्मियों की कई दिनों तक छुट्टी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन जैसे प्रमुख त्योहार हैं। जिसकी वजह से बैंक आपके इलाके में नहीं खुलेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को जन्माष्टमी की वजह से देश के लगभग बडे़ शहरों में बैंक नहीं खुलेंगे। सितंबर के महीने में ही गणेश चतुर्थी की भी त्योहार है। महाराष्ट्र में इस त्योहार की काफी धूम रहती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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