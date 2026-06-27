Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिर्फ 20,000 रुपये महीने की SIP से बन सकते हैं 1 करोड़! जानिए कितने साल में पूरा होगा यह सपना

Sheetal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • क्या हर महीने सिर्फ 20,000 रुपये की SIP आपको करोड़पति बना सकती है? जवाब है- हां, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सही समय पर निवेश शुरू करना और उसे लंबे समय तक जारी रखना
सिर्फ 20,000 रुपये महीने की SIP से बन सकते हैं 1 करोड़! जानिए कितने साल में पूरा होगा यह सपना

क्या हर महीने सिर्फ 20,000 रुपये निवेश करके 1 करोड़ रुपये का फंड बनाया जा सकता है? इसका जवाब है -हां, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है सही समय पर निवेश शुरू करना और उसे लंबे समय तक जारी रखना। कंपाउंडिंग की पावर आपके छोटे-छोटे निवेश को बड़ा फंड बना सकती है। आइए जानते हैं कि 20,000 रुपये की मंथली SIP से 1 करोड़ रुपये के टारगेट पाने में कितना समय लग सकता है।

SIP में निवेश है बेस्ट ऑप्शन

अगर आप फ्यूचर के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है, जिससे धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। SIP की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का असर औसत हो जाता है। साथ ही लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।

मान लीजिए कि कोई निवेशक हर महीने 20,000 रुपये की SIP करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न मिलता है। ऐसे में करीब 16 साल में उसका निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।

ये भी पढ़ें:15 साल की SIP ने बदली निवेशकों की किस्मत, 5 स्कीम के परफॉर्मेंस ने चौंकाया

कैसे बनेगा 1 करोड़ रुपये का फंड?

हर महीने निवेश - 20,000 रुपये

निवेश का पीरियड - 16 साल

कुल निवेश - 38.40 लाख रुपये

अनुमानित सालाना रिटर्न - 12 प्रतिशत

अनुमानित मुनाफा - 70.76 लाख रुपये

कुल मैच्योरिटी अमाउंट - करीब 1.09 करोड़ रुपये

यह कैलकुलेशन मंथली कंपाउंडिंग के आधार पर की गई है। हालांकि, म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए वास्तविक रिटर्न इससे कम या ज्यादा हो सकता है।

जल्दी शुरुआत करना क्यों है जरूरी?

पैसा बनाने में सिर्फ बड़ी रकम निवेश करना ही जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी समय होता है। जितनी जल्दी आप SIP शुरू करेंगे, उतना ज्यादा समय आपके निवेश को बढ़ने का मिलेगा। अगर निवेश शुरू करने में कुछ साल की देरी हो जाती है, तो 1 करोड़ रुपये का टारगेट हासिल करने में भी कई साल एक्स्ट्रा लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें:PPF vs SIP? ₹2000 की छोटी बचत से बनेंगे करोड़पति, ये है सबको मात देने वाला निवेश

नियमित निवेश से ही बनेगा बड़ा फंड

लंबे पीरियड में अच्छा फंड बनाने के लिए जरूरी है कि निवेशक बाजार में गिरावट के दौरान भी SIP बंद न करें। नियमित निवेश और लंबे समय तक निवेश बनाए रखने से ही कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। हालांकि, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल टारगेट, जोखिम उठाने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
Investment

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।