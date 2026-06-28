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इस सरकारी स्कीम में हर महीने मिलेगा 20500 रुपये तक ब्याज, जानें कौन-कौन कर सकता है निवेश

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Senior Citizens Savings Scheme: इस सरकारी योजना में मौजूदा समय में 8.2 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है
  • कोई भी वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है
इस सरकारी स्कीम में हर महीने मिलेगा 20500 रुपये तक ब्याज, जानें कौन-कौन कर सकता है निवेश

Senior Citizens Savings Scheme: अगर आप रिटायर हो चुके हैं और स्थायी, सुरक्षित के साथ-साथ हर महीने तय आय चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए है। वरिष्ठ नागरिकों के बीच यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। मौजूदा समय में शेयर बाजारों की जो स्थिति है उस हिसाब से ये सरकारी योजनाएं एक बेहतर इनवेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती हैं। बता दें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए है। यह रेगुलर इनकम देती है।

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सीनियर सिटीजन स्कीम पर मिल रहा है 8.2% का ब्याज

अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम पर सरकार ने 8.2 प्रतिशत ब्याज दर तय किया है। सरकार की तरफ से हर तिमाही में इस योजना को रिव्यू किया जाता है। 30 जून या फिर एक जुलाई को अगली तिमाही का ब्याज दर घोषित हो सकता है। बता दें, यह योजना 5 साल में मैच्योर होती है। इस योजना को तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की खासियत है कि ब्याज दर हर तिमाही क्रेडिट होता है। ऐसें रिटायर हो चुके कर्मचारियों को रोजना खर्च के लिए अच्छी रकम मिल जाती है।

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किस स्थिति में मिलेगा हर महीने 20500 रुपये?

कोई भी रिटायर हो चुका व्यक्ति इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकता है। मौजूदा समय में इस स्कीम में 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। ऐसें में 30 लाख रुपये सालाना इनवेस्टमेंट पर 2.46 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी हर एक तिमाही इनवेस्टर्स को 61500 रुपये और हर महीने 20,500 रुपये का ब्याज मिलेगा।

अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करता है तो उसे सालाना 1.23 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। हर एक तिमाही 30,750 रुपये का इनटरेस्ट रेट्स निवेशक को मिलेंगे।

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पति-पत्नी कर सकते हैं निवेश

इस योजना की खासियत यह भी है कि एक पैन कार्ड पर 30 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट हो सकता है। जिसकी वजह पति-पत्नी मिलाकर 60 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर सकता है। सालाना 8.2 प्रतिशत के ब्याज को अगर देख लें 1 साल में इस निवेश से पति-पत्नी को मिलाकर कुल 492000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी हर महीने उन्हें ब्याज के रूप में 492000 रुपये मिलेंगे।

टैक्स में छूट

इस स्कीम के जरिए सेक्शन 80सी के इनकम टैक्स में छूट के लिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही है। बता दें, इस स्कीम मे कमाए गए ब्याज पर निवशकों टैक्स देना पड़ेगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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