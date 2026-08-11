Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

35000 रुपये के निवेश पर 1.20 करोड़ रुपये का रिटर्न! सोशल मीडिया पर चर्चा में यह इनवेस्टमेंट

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • सोशल मीडिया पर इस समय मध्य प्रदेश का रूथिया परिवार को एक निवेश चर्चा में है
  • परिवार ने 109 साल पहले अंग्रेजों को 35000 रुपये का लोन दिया था
Madhya pradesh ruthiya family gives 35000 rupee loan
सेठ जुम्मा लाल रूथिया ने 1917 में अंग्रेजों को 35000 रुपये का लोन दिया था। परिवार के पास इस समय पेपर्स हैं।

अगर किसी व्यक्ति ने 109 साल पहले 35000 रुपये का इनवेस्टमेंट किया होगा तो उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपये को पार कर गई होगी। यह तब की स्थिति है जब इनवेस्टर को सालाना महज 5.5 प्रतिशत का ही ब्याज मिला हो। चौंकिए मत, मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सीहोर के रहने वाले सेठ जुम्मा लाल रूथिया की फर्म सेठ राम कृष्ण जसकरन रूथिया फर्म ने अंग्रेजों को 35000 रुपये का कर्ज दिया था। परिवार के पास इस लोन की कॉपी आज भी है।

5.5% ब्याज पर दिया गया था लोन

सीहोर के सेठ ने यह लोन 5.5 प्रतिशत के सालाना ब्याज पर दिया था। जिसकी वैल्यू आज के समय में 109 साल के बाद 1.20 करोड़ रुपये हो गई है। बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वहां के डेट मैनेजमेंट ऑफिस आधिकारिक तौर पर रुथिया परिवार से सम्पर्क किया है। परिवार से यूके की सरकार ने पेपर्स मांगे हैं।

परिवार का कहना है कि उन्हें इस लोन पर अभी तक कोई भी भुगतान यूके की सरकार की तरफ से नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में शेयरों का बंटवारा, 1 साल में 100% का रिटर्न, आज 20% की तेजी

क्या सच में मिलेंगे परिवार को 1.20 करोड़ रुपये?

यह अभी तय नहीं है। जुम्मा लाल रूथिया ने उस वक्त पर इंडियन वार लोन में पैसा लगाया था। ना की अंग्रेजी हुकूमत को कोई सीधा लोन दिया था। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इंडियन वार लोन के नियम उस वक्त क्या तय किए गए थे। क्या इस लोन का कोई भुगतान पहले हुआ है या नहीं यह भी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।

अगर 35 हजार रुपये का खरीदा होता सोना

सेठ जुम्मा लाल ने अगर 35 हजार रुपये का सोना 1917 में खरीदे होते तो उसकी वैल्यू आज की तारीख में 28 से 33 करोड़ रुपये के बीच होती। 109 साल पहले सोने का दाम 15 रुपये से 17 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जोकि अब 1.40 लाख रुपये से 1.50 लाख रुपये के आस-पास है। बता दें, इस रेट टैग पर 1917 में 35 हजार रुपये में कुल 21.875 किलोग्राम सोना मिल सकता था।

ये भी पढ़ें:1 साल में 600% का रिटर्न, डिफेंस स्टॉक के पास करीब 5000 करोड़ रुपये का काम
ये भी पढ़ें:LIC का इन 6 कंपनियों के शेयरों में गिरावट की वजह से डूब गए 38000 करोड़ रुपये

109 साल पुराना कागज

इस चर्चा के बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर 109 साल पुराना कागज शेयर किया जा रहा है। यह लोन पेपर 4 जून 1917 का है। इस डॉक्यूमेंट पर डब्ल्यूएस डेविस के सिग्नेचर हैं। वह उस समय भोपाल में पॉलिटिकल एजेंट थे। बता दें, सेठ जुम्मा लाल रुथिया का देहांत 1937 में हो गया था।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Investment Loan Mp News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।