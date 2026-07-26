LPG के लिए नहीं लगानी होगी लाइन! 4 घंटे में Indane घर तक पहुंचाएगा गैस सिलेंडर, शुरू हुई नई सर्विस
मुख्य बातें
- LPG Cylinder Updates: इंडेन के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है
- कंपनी महज 4 घंटे में आपके घर तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए नई सर्विस की शुरुआत की है
LPG Updates: एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा बदलाव हो गया है। इंडेन ने महज 4 घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से शनिवार को Express Delivery सर्विस की शुरुआत की गई है। इंडियनऑयल इस सर्विस के जरिए Indane XTRALITE एलपीजी सिलेंडर की डिलवरी 4 घंटे के अंदर करेगा। बता दें, ये गैस सिलेंडर 10 किलोग्राम के होंगे। इसके साथ ही 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर की भी डिलीवरी 4 घंटे में करने की शुरुआत कल शनिवार को हुई।
किन शहरों में अभी शुरू हुई है यह सर्विस (LPG Cylinder Service)
मौजूदा समय में इंडेन के एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस की शुरुआत पुणे, गुरुग्राम, इंदौर और कोयम्बटूर में शुरू किया गया है। मध्य अगस्त तक यह देश के अन्य 25 शहरों में भी यह सुविधा कंपनी अपने ग्राहको को देने लगेगी। वहीं, अक्टूबर 2026 तक सर्विस देश के अधिकांश बड़े शहरों में उपलब्ध हो जाएगी।
कैसे होगी बुकिंग? (LPG Cylinder Booking rule)
इस 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर की बुकिंग ग्राहक इंडियन ऑयसल ONE ऐप के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा इन गैस सिलेंडर की बुकिंग https://cx.indianoil.in से भी की जा सकती है। आने वाले समय में बुकिंग की सुविधा 7588888824 के वाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध रहेगा।
10 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की खूबियां क्या है?
यह सिलेंडर काफी हल्का होता है। इसके अलावा इसमें जंग नहीं लगता। मौजूदा जरूरतों के हिसाब से इस डिजाइन किया गया है। जिसकी वजह से यह अधिक सुरक्षित और ग्राहकों के लिए अधिक पारदर्शी है।
कंपनी के चेयरमैन नेइस नई सर्विस के शुरुआत करने के बाद कहा कि आज के समय में शहरी परिवारों, प्रोफेशनल्स और छोटी फैमिली के लिए सुविधाजनक एलपीजी सिलेंडर सिस्टम की जरूरत है। इंडियन ऑयल ग्राहकों की सुविधा के लिए तत्पर है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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