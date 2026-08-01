LPG सिलेंडर हुआ 209 रुपये तक सस्ता, तत्काल टिकट के नियमों में भी बदलाव, 1 अगस्त से 5 नए रूल लागू
मुख्य बातें
- Rules Changed From 1 August 2026: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज कटौती से लेकर तत्काल टिकट तक कई नियम बदल गए हैं
- क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट है
Rules Changed From 1 August 2026: हर महीने की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव हो जाता है। जिसका सीधा असर हमारे और आपके जेब पर पड़ता है। 1 अगस्त 2026 से भी कई नियम बदल रहे हैं। जिसमें तत्काल टिकट, एलपीजी सिलेंडर, केवाईसी आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं कि आज से कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
1- LPG सिलेंडर के दाम हुए कम (LPG Price Today)
दिल्ली मं आज 1 अगस्त को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपये की कटौती हुई है। कोलकाता में 209 रुपये दाम घट गए हैं। वहीं, मुंबई और चेन्नई में क्रमशः 194 रुपये और 200 रुपये की गिरावट कीमतों में देखने को मिली है। बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2- तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Rule)
आज 1 अगस्त से नया टोकन सिस्टम रेलवे लागू हो गया। अमूमन देखा जाता है कि तत्काल टिकट के लिए काउंटर पर लोगों को लम्बी लाइन लगानी होती थी। और टोकन भी अलग-अलग काउंटर पर मिलता था। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आप टोकन लेकर जा सकते हैं। नंबर आने पर टिकट मिलेगा। इससे लोगों का समय भी बचेगा।
3- उज्जवला गैस योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट
सभी लाभार्थियों को सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो ई-केवाईसी जरूर करवा लें।
4- केवाईसी 2.0 की शुरुआत (KYC 2.0)
1 अगस्त यानी आज से बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर केवाईसी 2.0 प्रक्रिया शुरू कर रहा है। नए सिस्टम के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाएं एक सेंट्रल डेटाबेस से ग्राहकों की वेरीफाइड डीटेल्स का एक्सेस लेंगे। इस प्रक्रिया से ग्राहकों को बार-बार ई-केवाईसी के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।
5- क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भी राहत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट कार्ड के बिलिंग रूल में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय से पूरा नहीं भर पाता है तो बचे हुए पैसों के भुगतान के लिए समय पेनाल्टी, टैक्स आदि शामिल नहीं किया जाएगा। इससे अब ब्याज का खर्च समय से भुगतान ना होने पर कम होगा।
इस महीने की 5 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग है। इस मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला होगा। अगर सेंट्रल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा किया जाता है तो एफडी की दरों में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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