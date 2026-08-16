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16 अगस्त के बाद इन ग्राहकों को नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर? आज ही कर लें यह काम

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • LPG Cylinder e-KYC deadline: रिपोर्ट्स के अनुसार 16 अगस्त यानी आज की तारीख को इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी को पूरा करने को लास्ट डेट तय किया है
  • ग्राहक घर बैठे और एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं
LPG Cylinder e-KYC deadline
LPG Cylinder e-KYC deadline: एलपीजी ग्राहकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना है।

LPG Cylinder e-KYC deadline: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। आज यानी 16 अगस्त ई-केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख है। अगर ग्राहक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो इस स्थिति गैस सिलेंडर की बुकिंग वो 17 अगस्त से नहीं कर पाएगा। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑयल ने सभी ग्राहकों से 16 अगस्त तक ई-केवाईसी को पूरा करने की बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार यह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के ग्राहकों के लिए लागू नहीं होता है। हालांकि, इन ग्राहकों के लिए भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया जरूरी है।

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क्या होगा अगर 16 अगस्त तक नहीं हुई केवाईसी

इंडियन ऑयल ग्राहकों को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर 16 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। कंपनी ने ग्राहकों से समय रहते ई-केवाईसी करने का आग्रह किया है। बता दें, इसका यह मतलब नहीं है कि आपका कनेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। बस ग्राहक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बार वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद फिर से ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा।

घर बैठे कर सकते हैं ई-केवाईसी की प्रक्रिया

ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहकों को इंडेन, एचपी या भारत गैस का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। ऐप में जाकर फेस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को शुरू करें। ध्यान रहे की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्टेटस जरूर देख लें।

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ऑफ लाइन प्रक्रिया से भी कर सकते हैं ई-केवाईसी (e-kyc offline process)

1-ग्राहक अपनी गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यहां बॉयोमेट्रिक विकल्प अपनाया जाएगा। ध्यान रहे कि आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। जो आपके हमेसा रहता है। क्योंकि बुकिंग की प्रक्रिया इसी से पूरी होगी।

बुकिंग के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी (LPG booking process)

सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर के बुकिंग के नियमों में काफी संशोधन किया गया है। अब बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही गैस सिलेंडर बुक किए जाएंगे। बता दें, ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद ही एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग होगी। वहीं, शहरों में 25 दिन के बाद एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग होगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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