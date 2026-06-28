1 जुलाई से इन लोगों को नहीं मिलेगा Indane, HP और भारत गैस का सिलेंडर! नए नियम और भी सख्त
मुख्य बातें
- LPG Alert: 30 जून से पहले सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है
- जिन लोगों के पास LPG और PNG कनेक्शन है उनको भी 30 दिन के अंदर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा
- नहीं करने पर कनेक्शन बंद हो सकता है
LPG Alert: 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर को लेकर कई नियम बदल रहे हैं। जिसकी वजह से कुछ मौजूदा ग्राहकों को कनेक्शन बंद हो सकता है। ये वो ग्राहक हैं जिनके पास मौजूदा समय में पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन है। वहीं, ई-केवाईसी नहीं करने वाले ग्राहकों को भी 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से नियम एलपीजी सिलेंडर से जुड़े बदल सकते हैं।
30 दिन के अंदर बंद हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन (LPG-PNG Updates)
पिछले महीने केंद्र सरकार ने एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर 2026 को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया था। इस नियम के अनुसार जिस भी व्यक्ति के पास पीएनजी कनेक्शन है उनका इंडेन, एचपी और भारत गैस कनेक्शन 30 दिन में बंद हो जाएगा।
अगर ग्राहक खुद अपनी एलपीजी कनेक्शन बंद करवाता है तो उसे कूपन जारी होगा। जिससे भविष्य में उसे जरूरत पड़ने पर एलपीजी कनेक्शन मिल जाएगा।
इंडेन, एचपी और भारत गैस के ग्राहकों के पास 3 महीने का वक्त हो रहा खत्म
मार्च में सरकार ने कहा था कि जिन स्थानों पर पीएनजी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वहां पर सभी एलपीजी ग्राहकों को 3 महीने के अंदर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब की स्थिति में उनका एलपीजी कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा।
ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में पीएनजी कनेक्शन है तो जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उठा लें। बता दें, मार्च में तय की गई तीन महीने की डेडलाइन जून 2026 में समाप्त हो सकती है।
e-KYC हुआ जरूरी (LPG e-KYC updates)
सरकार ने सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दिया है। सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों को 30 जून 2026 से पहले अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना लेना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्थिति में उनका कनेक्शन बंद हो सकता है। जिससे दिक्कतों का सामना बुकिंग के वक्त करना पड़ेगा। बता दें, जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है उनके लिए इसे करना अनिवार्य नहीं है।
क्या बुकिंग-डे में होगी गिरावट (LPG booking periods)
मौजूदा समय में शहरों में 25 दिन और गावों में 45 दिन से पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं होती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से बुकिंग पीरियड में कटौती की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी राहत के बराबर होगा। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एलपीजी आपूर्ति का सामान्य बनाए रखने और कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग पीरियड का ऐलान किया गया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।