35 साल पहले सोने ने बचाई थी भारत की लाज, कंगाल होने के कगार पर था देश
मुख्य बातें
- 35 साल पहले 1991 में जुलाई के महीने में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर के लिए खोल दिया था
- यह वह दौर था जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था
जुलाई का महीना जब-जब आता है देश के लोगों को वह दौर याद आ जात है जब देश का खजाना खाली हो गया था। भारत के पास महज कुछ दिन का इंपोर्ट करने के लिए ही डॉलर बचा था। तब भारत के लिए सोना ढाल बनकन उभरा था। उसे बुरे दौर ने बाहर निकालने में गोल्ड का बड़ा योगदान रहा। बता दें, 1991 में देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक बजट पेश करते हुए भारत की इकनॉमी को मुक्त अर्थव्यवस्था बना दिया था। दुनिया भर के बाजारों के लिए इंडियन इकनॉमी को खोल दिया गया था।
कैसे आर्थिक संकट से घिर गया था भारत
रातों-रात भारत का खजाना खाली नहीं हुआ था। 1980 के दौर में भारत विदेशों से अधिक कर्ज लेना शुरू करता है। जिसकी वजह से राजकोषीय घाटा देश का बढ़ता जाता है। 1990 में ईरान और कुवैत में युद्ध छिड़ जाता है। अचानक दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम आसमान पर पहुंचने लगता है। 1989 से 1991 के दौर में भारत के अंदर भी अस्थिरता का माहौल था। इस काल खंड को भारत की राजनीति में अस्थिर सरकारों के लिए जाना जाता है।
इस मुश्किल दौर में एनआरआई अपना पैसा निकाल रहे थे। जबकि विदेशी कर्ज देने वाले लोग शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन को आगे बढ़ाने से हिचकिचाने लगे। जून 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार महज कुछ ही हफ्तों के इंपोर्ट के लिए बचा हुआ था। भारत को उस समय डॉलर की अधिक जरूरत थी। ऐसे में देश का सोना काम आया।
सोने ने बचाई लाज
मई 1991 में चंद्रशेखर की सरकार के वक्त 20 टन सोना विदेश भेजा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए यह सोना यूनियन बैंक ऑफ़ स्विट्ज़रलैंड को ट्रांसफर किया गया। इस डील में सोना को फिर से खरीदने की बात शामिल थी। इस डील के पूरा होने के बाद भारत के खचाने में 200-215 मिलियन डॉलर विदेशी फंड आया। लेकिन उस वक्त के हालात के हिसाब से यह पैसा नाकाफी था।
जापान और इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया सोना
उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बहुत सोना रखा हुआ था। पॉलिसी मेकर्स को लगा कि इसका उपयोग करके भारत को आर्थिक दिवालिया होने से बचाया जा सकता है। जिसके बाद केंद्रीय बैंक का 46.91 टन सोना बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा गया। इस डील के पूरा होने के बाद भारत के खाते में 405 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा आई। बता दें, यह प्रक्रिया जितनी आसान दिख रही है। उतनी थी नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही गुप्त रखा था।
इन पैसों ने भारत के लिए कुछ समय की व्यवस्था कर दी थी। जिसके बाद हुए मनमोहन सिंह की अगुवाई में हुए रिफॉर्म की वजह से धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। अंततः भारत उस मुश्किल दौर से निकलने में कामयाब हो गया।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
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अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
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