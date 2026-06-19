Gold Silver Price Today: सोने के रेट में आज बड़ी गिरावट, चांदी 12000 रुपये से अधिक हुई सस्ती, क्या चल रहा दाम
मुख्य बातें
- Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज 4391 रुपये की गिरावट देखने को मिली है
- चांदी का रेट 12000 रुपये से अधिक गिरा है
- डॉलर इंडेक्स एक साल के उच्चतम स्तर पर है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड का रेट आज 144941 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। बता दें, यह कीमतें इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई है। इस रेट में जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है।
क्या चल रहा है दाम? (Gold Price Today)
कल यानी गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 149332 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। आज यह 144941 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। कल के मुकाबले आज कीमतों में 4391 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम में भी भारी भरकम गिरावट दर्ज की है।
23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट आज 144361 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 132766 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 108706 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 84791 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।
चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट? (Silver Price Today)
सबसे बड़ी गिराट चांदी कीमतों में देखने को मिली है। कल के मुकाबले आज चांदी का रेट 12178 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। कल यानी गुरुवार को बुलियंस मार्केट में 1 किलोग्राम चांदी का रेट 243700 रुपये प्रति किलो ग्राम था। आज यह 230982 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है।
बता दें, 15 जून को चांदी का दाम 251011 रुपये प्रति किलोग्राम था। वहीं, सोने का रेट उस दिन 150169 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था।
क्यों गिरा है सोने का दाम
आज शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट 1.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4163.93 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर आ गया। पिछले एक हफ्ते में दाम 1 प्रतिशत गिर चुका है। वहीं, यूएस गोल्ड फ्यूचर्स का रेट 1.5 प्रतिशत लुढ़कने के बाद 4181.20 डॉलर प्रति आउंस के स्तर पर आ गया।
सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह डॉलर का मजबूत होना है। डॉलर इंडेक्स आज 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मजबूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का असर देखने को मिलता है। निवेशक तब डॉलर की तरफ मुड़ने लगते हैं।
Goldman Sachs ने अपनी रिपोर्ट में गोल्ड का टारगेट प्राइस में कटौती की है। गोल्ड का टारगेट प्राइस 5400 डॉलर प्रति आउंस से घटाकर 4900 डॉलर प्रति आउंस कर दिया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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