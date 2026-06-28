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Gold Silver Price Today: सोने का रेट 6662 रुपये और चांदी का दाम 22314 रुपये लुढ़का, क्यों लगातार गिर रहा है गोल्ड का दाम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में पिछले हफ्ते 6662 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी
  • चांदी का रेट इस दौरान 22314 रुपये प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गया है
Gold Silver Price Today: सोने का रेट 6662 रुपये और चांदी का दाम 22314 रुपये लुढ़का, क्यों लगातार गिर रहा है गोल्ड का दाम

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते भारी गिरावट देखने को मिली है। जहां गोल्ड का रेट इस दौरान 6662 रुपये प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया। वहीं, चांदी का रेट 22314 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कम हो गया है। बता दें, सोने और चांदी का रेट पिछले 4 हफ्तों से लगातार घट रहा है। आइए समझते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों इस भारी भर भरकम गिरावट की वजह क्या है?

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कितना है 24 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rates Today)

गुरुवार को इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 140022 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। इससे पहले 22 जून को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 146664 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यानी तब से गुरुवार तक सोने का दाम 6662 रुपये प्रति गिर गया है। बता दें, शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी की वजह से कीमतें जारी नहीं हुई थी।

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चांदी का क्या चल रहा है दाम (Silver Price Today)

22 जून सोमवार को चांदी का रेट 237799 रुपये प्रति किलोग्राम था। वहां, गुरुवार को घटकर दाम 215485 रुपये के स्तर पर आ गया। यानी कीमतों में 22314 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है।

23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट? (Gold latest price)

इंडियन बुलियंस जैवलर्स की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का रेट 139461 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 128260 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 105017 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 81913 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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क्यों गिर रहा है सोने का दाम (Why Gold prices falling)

मौजूदा समय में गोल्ड की कीमतों में गिरावट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहली वजह यूएस डॉलर की मजबूत स्थिति। निवेशक गोल्ड की जगह अधिक रिटर्न के लिए डॉलर की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका की वजह से भी सोने का दाम नीचे आया है। बता दें, जब-जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तब की स्थिति में सोने का रेट नीचे आ जाता है।

शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट 4000 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर ही बना रहा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और तेजी के पीछे कई कारण होते हैं। किसी भी निवेश से पहले वेरीफाइड एक्सपर्ट्स से सलाह जरूर लें।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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