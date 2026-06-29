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Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में तेज उछाल, चांदी का दाम आज 5059 रुपये बढ़ा, गिरावट पर लगा ब्रेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया है
  • आज सोमवार को गोल्ड और सिल्वर का रेट क्रमशः 2038 रुपये और 5059 रुपये बढ़ा है
  • इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से नई कीमतें दोपहर 12 बजे जारी की गई हैं
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में तेज उछाल, चांदी का दाम आज 5059 रुपये बढ़ा, गिरावट पर लगा ब्रेक

Gold Silver Price Today: पिछले हफ्ते लगातार हो रही गिरावट के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन ने सोने और चांदी की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार की तुलना में आज सोमवार को दाम काफी बढ़ गया है। बता दें, शुक्रवार को मुहर्रम, शुक्रवार और शनिवार को साप्ताहिक छुट्टी की वजह से नए दाम का ऐलान नहीं किया गया था।

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2038 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा गोल्ड का रेट (Gold Rates Today)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स के अनुसार गुरुवार की शाम को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 139873 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। जोकि आज 141911 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी कीमतों में 2038 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें, ibja की तरफ से दिन में दो बार कीमतों का ऐलान किया जाता है।

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में उछाल
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चांदी का दाम 5059 रुपये की तेजी (Silver Price Today)

गुरुवार की शाम को 1 किलोग्राम चांदी का रेट 216541 रुपये था। जोकि अब 221600 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। यानी चांदी की कीमतों में 5059 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है।

23 से 18 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट (Gold Price Today)

आज सोमवार 29 जून को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 141343 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 22 कैरेट गोल्ड का भाव 129990 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 106433 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 83018 रुपये प्रति 10 ग्राम आज दाम है। बता दें, आज भले ही सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी 22 जून की तुलना में सोने का दाम 5399 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

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पिछले हफ्ते क्यों गिर रहा था सोने का दाम (Why Gold price falling)

बीते सप्ताई सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट के पीछे की वजह फेड रिजर्व और डॉलर है। मौजूदा समय में डॉलर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जिसका नकारात्मक प्रभाव गोल्ड पर दिख रहा है। निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर में इनवेस्टमेंट करने को तरजीह दे रहे हैं। वहीं, महंगाई को देखते हुए अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इस आहट ने भी गोल्ड की डिमांड को कमजोर किया है।

सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी

पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते महीने एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की गई थी। जिसके बाद गोल्ड के इंपोर्ट पर लगने वाले ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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