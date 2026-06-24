Gold Silver Price Today: सोना हुआ और सस्ता, चांदी का दाम भी फिर गिरा, क्यों लगातार घट रहा रेट?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: आज बुधवार को गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है
- डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से सोने और चांदी का दाम लगातार गिर रहा है
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आज बुधवार को एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का दाम आज 143890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। इससे पहले कल यानी मंगलवार को सोने का दाम 144788 रुपये प्रति 10 ग्राम था। तब से अबतक कीमतों में 898 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
23 कैरेट से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट (Gold Price Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी दाम के अनुसार आज 23 कैरेट गोल्ड का दाम 143314 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 131803 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 107918 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 84176 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट (Silver Price Today)
कल के मुकाबले आज बुधवार को सिल्वर का रेट 546 रुपये प्रति किलोग्राम ही नीचे आया है। कल यानी मंगलवार को सिल्वर का रेट 227235 रुपये प्रति किलोग्राम था। आज बुधवार को यह घटकर 226689 रुपये के स्तर पर आ गया। बता दें, कीमतों में इस गिरावट के पीछे की वजह डॉलर इंडेक्स का लगातार दाम बढ़ना है।
क्यों मजबूत हो रहा है डॉलर इंडेक्स
कल मंगलवार को लगातार छठे सत्र में बढ़त के साथ डॉलर इंडेक्स 101.15 के स्तर पर पहुंच गया, जो मई, 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कारोबारी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें और बढ़ाने की संभावना को ध्यान में रख रहे हैं।
एक्सपर्ट्स सोने और चांदी का लेकर क्या कह रहे हैं?
कोटक सिक्योरिटीज में जिंस शोध की एवीपी, कायनात चैनवाला ने कहा, 'सोमवार को कीमती धातुओं में थोड़ी बढ़त देखी गई थी क्योंकि अमेरिका-ईरान बातचीत में प्रगति का असर कच्चे तेल पर पड़ा था, लेकिन यह बढ़त ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई क्योंकि ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें फिर से हावी हो गईं।'
मिराए एसेट शेयरखान में कमोडिटी हेड प्रवीण सिंह ने कहा, 'अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चिंताओं के कारण जिंसों पर दबाव है, इसलिए हाजिर सोने की कीमत लगभग दो प्रतिशत टूटकर 4,120 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई।'
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट के पीछे कई कारण होते हैं। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोने और चांदी को खरीदने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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