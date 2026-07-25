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Gold Silver Price Today: लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, किस शहर में क्या है आज गोल्ड का रेट, फटाफट करें चेक

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: कल मुकाबले आज सोने की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है
  • गोल्ड का रेट आज 14493 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है
Gold Price today
युद्ध की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है।

Gold Silver Price Today: आज सोने का दाम देश में 14493 रुपये प्रति ग्राम है। यह 24 कैरेट गोल्ड का रेट है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 13285 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 10870 रुपये प्रति ग्राम है। बता दें, गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 की तुलना में आज 25 जुलाई को सोने का दाम 69 रुपये प्रति ग्राम बढ़ा है।

23 कैरेट गोल्ड की कीमतों में 55 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 45 रुपये प्रित ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें, वैश्विक स्तर पर तनाव का असर सोने के बाजार पर साफ देखने को मिल रहा है। गोल्ड की कीमतों में इस दौरान गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार की तरफ से गोल्ड पर इस समय 15 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है।

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किस शहर में क्या है गोल्ड का रेट (Gold Price today)

चेन्नई में 13509 रुपये, मुंबई में 14493 रुपये, दिल्ली 14508 रुपये, कोलकाता 14493 रुपये, बेंगलुरू - 14493 रुपये, हैदराबाद 14493 रुपये, पुणे 14493 रुपये, बड़ोदरा 14498 रुपये और अहमदाबाद में 14498 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से सोना बिक रहा है। बता दें, लखनऊ में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 14632 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है। इन कीमतों में मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है।

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कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल से बढ़ टेंशन

इस हफ्ते क्रूड ऑयल के रेट में 6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जिसकी वजह से कच्चे तेल का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया। हालांकि, आज शनिवार को कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का नकारात्मक प्रभाव गोल्ड के बाजार पर पड़ेगा। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों में इजाफा होगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से सोने के मार्केट पर बुरा असर पड़ता है।

चांदी का क्या है रेट (Silver Price Today)

आज शनिवार को चांदी का रेट भारत में 239900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर है। पिछले एक साल के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली थी। लेकिन युद्ध ने पूरे मोमेंटम की हवा निकाल दी।

बुलियंस मार्केट में क्या है रेट

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट्स के अनुसार कल शुक्रवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 143781 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 143205 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 131703 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, चांदी का रेट कल शुक्रवार की शाम को 222721 रुपये प्रति किलोग्राम था। इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा हुआ है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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