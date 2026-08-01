Gold Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता या फिर बढ़ गए दाम, 1 अगस्त को क्या है कीमत?
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट युद्ध शुरू होने के बाद दर्ज की किया गया है
- निवेशक डॉलर इंडेक्स में इस समय पैसा लगा रहे हैं
Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में जुलाई के महीने में काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिला था। 31 जुलाई को मल्टी कमोडिटी एक्सजेंच पर 24 कैरेट गोल्ड का दाम गिरकर 142600 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर आ गया था। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर का रेट 219200 रुपये प्रति किलोग्राम था। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर का रेट 1 प्रतिशत तक लुढ़क गया। शुक्रवार को सोने का दाम 4075 डॉलर प्रति आउंस और सिल्वर 58.40 डॉलर प्रति आउंस था। बता दें, आज शनिवार को एमसीएक्स में साप्ताहिक छुट्टी रहती है।
बुलियंस मार्केट में क्या है रेट (Gold Rates Today)
इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट कल शुक्रवार की शाम को 142860 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 142288 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 130860 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 107145 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 83573 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, चांदी का दाम कल शुक्रवार को 218295 रुपये प्रति किलोग्राम था। इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज नहीं जोड़ा गया है।
बड़े शहरों में क्या है दाम
गोल्ड का रेट दिल्ली में 14476 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है। मुंबई में गोल्ड का रेट 14461 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, चेन्नई 14461 रुपये में प्रति ग्राम स्तर पर है। कोलकाता में सोने का दाम 14461 रुपये प्रति ग्राम है।
सोने की कीमतों में गिरावट क्यों? (Why Gold price falling)
युद्ध शुरू होने के बाद सोने का दाम काफी गिर चुका है। इस गिरावट के पीछे की वजह डॉलर इंडेक्स का लगातार मजबूत होना है। निवेशक मौजूदा परिस्थितियों में सोने की वजह गोल्ड में दांव लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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