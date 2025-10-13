Hindustan Hindi News
सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आज ₹6625 उछली चांदी, दाम बढ़ने के पीछे क्या हैं कारण

Gold Silver Price Hike: धनतेरस-दिवाली से पहले आज 13 अक्टूबर को सोना एक झटके में ही 2244 रुपये महंगा हो गया है। जबकि, चांदी के भाव एक झटके में 6625 रुपये उछल गए हैं। 24 कैरेट सोने का भाव अब जीएसटी समेत 127482 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 176258 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 12:36 PM
अक्टूबर में सोना 8420 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 22066 रुपये का उछाल आया।

आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 123769 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, शुक्रवार को यह बिना जीएसटी 121525 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी भी बिना जीएसटी 164500 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 171125 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2235 रुपये महंगा होकर 123273 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 126971 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 2055 रुपये उछल कर 113372 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 116773 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड 1683 रुपये की उछाल के साथ 92827 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 95611 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड भी 1313 रुपये महंगा होकर आज 72405 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 74577 रुपये पर आ गया है।

सोने की कीमतों में उछाल के कारण

बाहरी कारण

अमेरिका में सरकारी शटडाउन और फ्रांस में राजनीतिक संकट से दुनिया के वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार ब्याज दरों में कटौती और डॉलर के कमजोर होने से निवेशकों ने सोने में रुचि दिखाई।

केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की अधिक खरीद (एक दशक में वैश्विक भंडार दोगुना हुआ) ने भी कीमतों को ऊपर धकेला।

घरेलू कारण

भारत की सोने की मांग मुख्य रूप से आयात पर निर्भर है।

इस साल रुपया 3.8% कमजोर हुआ है, जिससे रुपये में सोना और महंगा हो गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सोना भंडार को 8.1% (2023) से बढ़ाकर 14% (सितंबर 2025) तक किया है, जो देश के भरोसे को दर्शाता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
