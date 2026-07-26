Gold Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी का रेट 20 दिन में 12256 रुपये गिरा
मुख्य बातें
- Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में पिछले 20 दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है
- गोल्ड का रेट 2755 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा है
Gold Silver Price Today: बीते 20 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 6 जुलाई 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 145512 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। 24 जुलाई 2026 को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 142757 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। बीते 20 दिनों में सोने की कीमतों में 2755 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, इस दौरान चांदी का दाम भी कम हुआ है।
12256 रुपये गिरा चांदी का रेट (Silver Price Today)
इन 20 दिनों में चांदी का रेट 12 हजार रुपये से अधिक गिरा है। 6 जुलाई को 1 किलोग्राम चांदी का दाम 231812 रुपये था। जोकि अब घटकर 219556 रुपये के स्तर पर आ गया। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट के अनुसार चांदी का दाम 12256 रुपये गिरा है।
क्या है 24 से 14 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rates Today)
24 जुलाई को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 142757 रुपये प्रति 10 ग्राम था। 23 कैरेट गोल्ड का दाम 142185 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड 130765 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 107068 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 83513 रुपये प्रति 10 ग्राम था। बता दें, शनिवार और रविवार को सोने और चांदी की कीमतों का ऐलान इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से नहीं किया जाता है।
क्यों गिर रहा है सोने और चांदी का रेट (Why Gold price falling)
युद्ध के शुरू होने के बाद से ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल का रेट लगातार बढ़ा हुआ है। जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का नकरात्मक प्रभाव सोने और चांदी के बाजार पर पड़ रहा है।
इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में तेजी ने भी गोल्ड के मार्केट को प्रभावित किया है। निवेशक गोल्ड की जगह डॉलर में इनवेस्टमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। तीसरी वजह ब्याज दरों की बढ़ोतरी की आशंका है। महंगाई बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना काफी बढ़ गई है। इन्हीं कारणों की वजह से गोल्ड का रेट गिरा हुआ है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। सोने और चांदी में निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर निवेश की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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