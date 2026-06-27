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Gold Price Today: सोने की कीमतों में उछाल, 4000 डॉलर के पार दाम, घरेलू स्तर में डिमांड बढ़ी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Price Today: शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काम दाम 4000 डॉलर प्रति आउंस के पार पहुंच गया
  • शुक्रवार को स्पॉट गोल्ड का रेट 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ
Gold Price Today: सोने की कीमतों में उछाल, 4000 डॉलर के पार दाम, घरेलू स्तर में डिमांड बढ़ी

Gold Price Today: शुक्रवार को एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमतें 4000 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर ही बनी रही। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका है। अमेरिका में महंगाई के नए आंकड़ों ने ब्याज दरों में इजाफे की उम्मीदों को बल दिया है। सोने की कीमतों के लिए यह हफ्ता काफी उतार और चढ़ाव भरा रहा है। इस हफ्ते दाम नवंबर के बाद सबसे नीचले स्तर पर पहुंच गए थे। लेकिन वहां से एक बार फिर से कीमतों में तेजी देखने को मिली है।

इससे पहले गुरुवार को देश में गोल्ड का रेट 140543 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया था। मार्च 2027 के बाद इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड इस स्तर पर ट्रेड किए थे।

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चार हफ्तों से गिर रहा है दाम

शुक्रवार को गुरुवार की तुलना में स्पॉट गोल्ड का रेट 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। हालांकि, इसके बाद भी लगातार 4 हफ्ते से सोने की कीमतों में गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगस्त 2023 के बाद यह पहला मौका है जब सोने के दाम लगातार 4 हफ्ते से नीचे आए हों। बता दें, शुक्रवार को शुरुआती दौर में कीमतें लगातार घट रही थी।

गोल्ड की प्रीमियम ट्रेडिंग शुरू

डेढ़ महीने के अंतराल के बाद फिर से गोल्ड की प्रीमियम ट्रेडिंग देश में शुरू हुई है। इसके पीछे की वजह कीमतों में गिरावट है। जिसके बाद खरीदारों के बीच सोने की मांग में इजाफा हुआ है। इसके विपरीत चीन में अभी मांग कमजोर ही है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते डीलर्स ने सरकारी कीमतों पर 6 डॉलर प्रीमियम कोट किया है। इसमें 15 प्रतिशत और 3 प्रतिशत ड्यूटी शामिल है।

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गोल्ड के मार्केट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में गिरावट की वजह से डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, रिटेल खरीदार अब भी बडी डील से बच रहे हैं। इसके अलावा रुपया का मजूबत होना भी घरेलू स्तर पर गोल्ड की डिमांड में इजाफे की वजह है। बता दें, गुरुवार को रुपया 0.3 प्रतिशत की मजबूती के साथ 94.3950 डॉलर पर था। शुक्रवार को घरेलू बाजार में महुर्रम की छुट्टी थी।

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क्यों हुआ इतना सस्ता

गोल्ड की कीमतों पर इस समय दोतरफा दबाव है। यूएस डॉलर की कीमतों में इजाफा और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ने की संभावना से गोल्ड मार्केट को कमजोर कर दिया है। बता दें, अधिक ब्याज दर होने की स्थिति गोल्ड के मार्केट पर दबाव रहता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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