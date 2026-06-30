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Gold Silver Price Today: सोने का दाम 1529 रुपये गिरा, चांदी की कीमतों में उछाल, चेक करें आज का दाम

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है
  • एक दिन की तेजी के बाद गोल्ड का दाम फिर से लुढ़क गया है
  • कल के मुकाबले आज सोना 1529 रुपये सस्ता हो चुका है
Gold Silver Price Today: सोने का दाम 1529 रुपये गिरा, चांदी की कीमतों में उछाल, चेक करें आज का दाम

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज जहां गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं, चांदी के दाम बढ़ गए हैं। इससे पहले सोमवार को गोल्ड की कीमतों तेजी देखने को मिली है। बता दें, बीते कुछ समय से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं क्या है इसकी असली वजह

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कितना गिरा है सोने का दाम (Gold Rates Today)

आज सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 14082 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को कीमत 141911 रुपये के स्तर पर था। कल के मुकाबले आज यानी मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में 1529 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, यह रेट्स इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन क की तरफ से जारी की गई है।

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चांदी की कीमतों में उछाल (Silver Price Today)

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी रेट्स के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी का दाम आज 223670 रुपये है। इससे पहले सोमवार को दाम 221600 रुपये प्रति किलोग्राम था। यानी कल के मुकाबले आज कीमतों में 2070 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है।

23 से 14 कैरेट गोल्ड का क्या चल रहा है रेट

आज मंगलवार को 23 कैरेट गोल्ड का रेट 139820 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड 129991 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। 18 कैरेट गोल्ड 105287 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 82124 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। बता दें, इन कीमतों में 3 प्रतिशत जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं किया गया है।

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क्यों गिर रहा सोने का दाम (Why Gold Price Falling)

सोने की कीमतों में बीते कुछ हफ्तों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते हफ्ते ही सोने का दाम एक वक्त पर 144788 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहां से आजतक कीमतों में 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी। गोल्ड की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह फेड रिजर्व और डॉलर है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बात की आशंका है कि फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में इजाफा किया जा सकता है। जोकि गोल्ड की सेहत के लिए बिलुकल भी अच्छा नहीं है। वहीं, डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है। इसका भी बुरा असर सोने पर पड़ा है। निवेशक गोल्ड की जगह बेहतर रिटर्न के लिए डॉलर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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