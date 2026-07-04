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Gold Price Today: सोने का दाम 5058 रुपये, चांदी का रेट 8433 रुपये बढ़ा; कहां तक जाएगा भाव

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते 5058 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा देखने को मिला है
  • चांदी का रेट 8433 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है
Gold Price Today: सोने का दाम 5058 रुपये, चांदी का रेट 8433 रुपये बढ़ा; कहां तक जाएगा भाव

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट 146344 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस हफ्ते सोने की कीमतों में 5058 रुपये की तेजी देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो कल यानी शुक्रवार को रेट 233858 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में इस हफ्ते 8433 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। बता दें, सोमवार को सोने का दाम 141286 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 225425 रुपये प्रति किलोग्राम है।

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23 कैरेट गोल्ड से 14 कैरेट गोल्ड का क्या है रेट

इंडियन बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी कीमतों के अनुसार 23 कैरेट गोल्ड का दाम 145758 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 134051 रुपये, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 109758 रुपये और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 85611 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कहां तक जाएगा दाम (Gold Price outlook)

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार दूसरी छमाही में गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 4500 डॉलर प्रति आउंस तक जा सकता है। वहीं, अगर स्थितियां मजबूत और स्पष्ट बनी तब की स्थिति में सोने का रेट 5000 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकता है।

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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी में तीन कारक काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहले वैश्विक स्तर पर मचा घमासान कम हो। ब्याज दरों के बढ़ने की आशंका में बदलाव हो। इसके साथ-साथ लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स की भागीदारी बढ़े। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकती है। बता दें, इस वर्ष अर्थव्यवस्था की रफ्तार 2.9 प्रतिशत रह सकती है। वहीं, अमेरिका की ग्रोथ रेट 2.1 प्रतिशत हो सकती है। सोने के बाजार की निगाह इन आकड़ों पर भी रहेगी।

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रिपोर्ट के अनुसार दो बातें पर रखें निगाह

पहला सेंट्रल बैक और दूसरा भारत है। भारत गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। सालाना 800 टन की नेट डिमांड रहती है। अप्रैल के महीने में केंद्र सरकार ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। काउंसिल का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने की वजह से बार और क्वाइन डिमांड में 50 से 60 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं, सालाना 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

डॉलर की मजबूती और रेट्स में बढ़ोतरी गोल्ड के मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। काउंसिल का कहना है कि अगर मौजूदा रेट्स की तुलना में सोने का दाम 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत गिरता है तो खरीदारी की संभावना अचानक बढ़ जाएगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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