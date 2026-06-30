EPFO Portal: रात 12 बजे के बाद शुरू हो सकती है ईपीएफओ की 5 दिन से बंद सर्विसेज, जानें क्या कुछ बदल रहा
मुख्य बातें
- EPFO Portal: 5 दिनों से बंद ईपीएफओ की ऑनलाइन सर्विसेज रात्रि 12 बजे के शुरू हो सकती हैं
- पहले यह सर्विस 29 जून को ही शुरू होने वाली थी
EPFO Portal: एप्लॉयीज प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज आज रात्रि 12.01 बजे से फिर से एक्टिव होने की संभावना है। यानी 1 जुलाई 2026 से एक बार फिर नियोक्ता और सब्सक्राइबर्स सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। पिछले 5 दिनों से सर्विसेज बंद थी। इस दौरान डाटाबेस को दुरुस्त करने का काम चल रह था। जिससे सब्सक्राइबर्स और तेजी के साथ-साथ सरलता पूर्वक अपना काम पूरा कर सकें।
29 जून को ही शुरू होने वाली थी EPFO की सर्विस
जारी नोटिस के अनुसार ईपीएफओ ने पहले ही ऑनलाइन सर्विसेज को रोके जाने की जानकारी दी थी। ईपीएफओ ने बताया था कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड और डाटाबेस कंसॉलिडेशन की वजह से कई ऑनलाइन सर्विसेज 26 जून 00.00 से 29 जून 2026 तक सस्पेंड रहेंगी। ऐसे में अब आज रात्रि से एक बार फिर से सर्विसेज शुरू होने की उम्मीद है। बता दें, पहले सर्विसेज को 29 जून 2026 को ही शुरू होने की उम्मीद थी।
हाल के सालों में पहली बार इतने समय के लिए ईपीएफओ की सर्विसेज बंद थी। जिसकी वजह से लाखों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
कौन-कौन सी सर्विसेज थी प्रभावित
इस दौरान कई ऑनलाइन सर्विसेज प्रभावित थी। जिसमें पासबुक देने, क्लेम को जमा करवाने, क्लेम स्टेटस को चेक करने, अपने पर्सनल डीटेल्स को अपडेट करने, ट्रांसफर रिक्वेस्ट फाइल करने और अन्य डिजिटल सर्विसेज प्रभावित थी। इसके साथ नियोक्ता भी इस टाइम पीरियड के दौरान लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं।
क्या बदल जाएगा?
EPFO की तरफ से कहा गया है कि यह अल्पकालिक अवरोध बेहद जरूरी था। सर्विसेज को एक बार से शुरू होने पर प्रोसेसिंग की सुविधा और बेहतर होगी साथ ही सब्सक्राइबर्स को और अच्छा अनुभव मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने का मकसद क्लेम की प्रक्रिया को और तेज बनाना है। इसके साथ अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद पोर्टल तैयार करना है।
UPI से पैसा निकासी
ईपीएफओ की तरफ से जल्द ही और बेहतर सर्विसेज दी जा सकती हैं। जिसमें यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा शामिल है। मौजूदा समय में क्लेम प्रोसेस करवाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्द ही यह समस्या सुलझ जाएगी।
ईपीएफओ इस सर्विस के जरिए लोगों को अपना पैसा आसान तारीक से एक्सेस करने का विकल्प देगा। इससे लोग जरूरत के समय में प्रोविडेंट फंड का पैसा आसानी से निकाल पाएंगे। बता दें, मौजूदा समय में ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स 8.25 प्रतिशत के ब्याज को क्रेडिट होने का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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