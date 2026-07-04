EPFO के नए पोर्टल में हो गया है कई बदलाव, सब्सक्राइबर्स को नहीं मिलेंगी यह सुविधाएं
मुख्य बातें
- EPFO Latest Updates: एक बार फिर से ईपीएफओ पोर्टल एक्टिवेट हो गया है
- इस बार नए पोर्टल पर कई बदलाव सब्सक्राइबर्स के लिए किए गए हैं
EPFO Latest Updates: एप्मलॉयीज प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से पोर्टल सर्विस को शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार कुछ बदलावों के साथ ईपीएफओ पोर्टल फिर से शुरू हो गया है। करीब एक हफ्ते तक करोड़ों सब्सक्राइबर्स को सर्विस शुरू होने का इंतजार करना पड़ा था। बता दें, सबसे बड़ा बदलाव UAN को लेकर हुआ है।
क्या है हुआ बदलाव
सब्सक्राइबर्स अब यूएएन को ईपीएफओ के पोर्टल से एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। वहीं, इसके अलावा सदस्य नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी ईपीएफओ पोर्टल से जनरेट नहीं कर सकते हैं। दोनों सर्विसेज अब UMANG ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं। जिसके लिए वहां आधार आधारित फेश अथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है।
ईपीएफओ ने बीते दिनों ब्रेक के दौरान अपने डेटाबेस को और अपडेट किया है। जिसके बाज सर्विसेज पहले की तुलना में तेज हो गई हैं। और सुरक्षित भी हो गई हैं।
क्या कुछ बदल गया है ईपीएफओ में
1-यूएएन एक्टिवेशन अब ईपीएफओ पोर्टल के जरिए नहीं हो पाएगा।
2- यूएएन अलॉटमेंट अब पोर्टल के जरिए नहीं किया जा सकेगा।
3- ये दोनों सर्विसेज अब UMANG ऐप में ट्रांसफर कर दी गई हैं।
4- आधार आधारित फेथ अथेंटिकेशन अब यूएएन एक्टिवेशन के लिए और अलॉटमेंट के लिए अनिवार्य हो गया है।
5- जिन यूएएन नंबर को भूल गए हैं उनको रिस्टोर करना और सरल हो गया है।
अब यूएएन कैसे होगा एक्टिवेट
सब्सक्राबर्स अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को ईपीएफओ पोर्टल के जरिए एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए UMANG ऐप के आधार आधारित फेश अथेंटिकेशन की सर्विस लेनी होगी।
UMANG ऐप के जरिए कैसे करें एक्टिवेट
1-सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल से UMANG ऐप को डाउनलोड करें।
2- ईपीएफओ सर्विसेज ओपन करें।
3- अब UAN Activation सिलेक्ट करें। यह सर्विस आपको UAN Services Through Face Auth में मिलेगा।
4- आधार आधारित फेस अथेंटिकेशन को प्रोसेस को पूरा करें और स्क्रीन पर दी जानकारी को भी भरें।
कैसे नया UAN जनरेट करें
1- सबसे पहले UMANG ऐप ओपन करें।
2- अब EPFO सर्विस सिलेक्ट करें।
3- इसके बाद UAN Allotment and Activation पर क्लिक करें।
4- आधार आधारित फेस अथेंटिकेशन का चयन करें।
5- अब UAN जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें।
आपके पास PF अकाउंट है लेकिन UAN नहीं है
ऐसे कर्मचारी जिनके पास ईपीएफ अकाउंट है। लेकिन यूएएन अलॉटमेंट नहीं हुआ है। उन्हें सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। सदस्य को अपनी सभी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी। यूएएन नबंर जनरेट हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।