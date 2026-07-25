EPFO ने ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा, बैलेंस चेक करें का यह है 4 तरीका
मुख्य बातें
- EPFO Latest Updates: ईपीएफओ की तरफ से 8.25 प्रतिशत ब्याज दर सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है
- कर्मचारी बैलेंस कई तरीकों से चेक कर सकते हैं
EPFO Latest Updates: ने वित्त वर्ष 2025-26 का ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। सदस्यों के खाते में यह पैसा 15 जुलाई 2026 से दिखने लगा है। कुल 1.44 लाख करोड़ रुपये करीब 34 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें, पिछले वित्त वर्ष के लिए ईपीएफओ ने 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय किया गया था। कोई भी सब्सक्राइबर्स आसानी से अपना बैलेंस चेक कर सकता है। आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से तरीके हैं?
कैसे चेक कर सकते हैं ब्याज दर (EPFO balance check process)
1-EPFO पासपुक पोर्टल पर जाकर आसानी यह अकाउंट देखा जा सकता है।
2- अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा के जरिए लॉग इन करें।
3- Member Id सिलेक्ट करें।
4- अपना पासबुक देखें। कर्मचारियों का शेयर, नियोक्ता का शेयर और ब्याज जितना क्रेडिट हुआ है दिख जाएगा।
5- लेटेस्ट एंट्री देखें।
अन्य कुछ तरीकों से भी चेक किया जाता है अकाउंट
1-UMANG app - सबसे पहले app ओपन करें। ईपीएफओ सर्विसेज पर सिलेंक्ट करें। पासबुक खोले हैं। अपने यूएएन और ओटीपी भेज कर कर्मचारी लॉग इन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए।
2- दूसरा तरीका SMS का है। "EPFOHO UAN ENG" को 7738299899 पर भेजें।
3- मिस्डक कॉल - रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर भेजें। लेकिन यह तरीका सिर्फ तब काम करेगा जब यूएएन, आधार कार्ड, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक होगा।
अगर ब्याज नहीं दिखा तब की स्थिति में?
अगर आपके अकाउंट में ब्याज दर अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है उस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में ब्याज दर क्रेडिट हो सकता है। बता दें, वित्त वर्ष 2026 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय किया गया था। वित्त वर्ष 2024 से अबतक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में ब्याज दर 8.15 प्रतिशत तय किया गया था। वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.10 प्रतिशत ब्याज दर तय हुआ था।
हाल के वर्षों में वित्त वर्ष 2021 में सबसे अधिक ब्याज दिया गया था। तब 8.50 प्रतिशत ब्याज दर था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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