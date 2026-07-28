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EPFO का नया ई-पोर्टल, आधार कार्ड की मदद से घर बैठे ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • EPFO latest Updates: ईपीएफओ ने नए पोर्टल की शुरुआत की है
  • जिसकी मदद से सब्सक्राइबर्स आसानी से पुराना पीएफ अकाउंट रिकवर कर पाएंगे
EPFO latest Updates check details
ईपीएफओ के नए पोर्टल के विषय में लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी

EPFO latest Updates: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी समय-समय पर नौकरी बदलते रहते हैं। ऐसे में कई बार वो पुराने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर और सेटलमेंट करना भूल जाते हैं। जिसकी वजह से एक समय के बाद उनका अकाउंट एक्टिव नहीं रह जाता है। दिक्कत तब ज्याद बढ़ जाती है जब कर्मचारी के पास एक से अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो जाता है। लेकिन अब कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ऐसे सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसा पोर्टल तैयार किया है जहां सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा।

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एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए नया ई-पोर्टल लॉन्च किया है। इस नए पोर्टल के जरिए कर्मचारी अपने पुराने एनएक्टिव पीएफ अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। साथ ही पैसा एक्टिव यूएएन में ट्रांसफर या सेटेलमेंट कर सकते हैं।

कैसे काम करेगा यह ई-पोर्टल (EPFO e-Portal)

लोकसभा में सांसद वीके श्रीकंदन ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कोई ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाली है जो पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए चालू यूएएन से लिंक कर सके या फिर सेटलमेंट कर दे। इसी सवाल के जवाब में मंत्री ने सदन में बताया कि ईपीएफओ ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया है। मंत्री के अनुसार सदस्य आधार के जरिए अथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जैसे ही पुराने पीएफ अकाउंट का एक्सेस मिलता है वैसे ही या एक्टिव यूएएन में पैसा ट्रांसफर किया जा सकेगा या फिर सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा।

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सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्रोसेस के जरिए सदस्य आसानी से अपने पुराने पीएफ अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही उसे एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लेंगे। यह प्रक्रिया बिना कहीं गए घर बैठे की जा सकेगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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