DA, 7500 न्यूनतम पेंशन करने की मांग; 5 अगस्त को जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन
मुख्य बातें
- EFPO latest Updates: पेंशनर्स संगठन कल यानी 5 अगस्त को जंतर-मंतर सहित देश भर में धरना देंगे
- डीए, न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये की मांग हो रही है
EFPO latest Updates: पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी ने सरकार के सामने बड़ी मांगे रख दी हैं। इसमें मासिक पेंशन बढ़ाने से लेकर डीए आदि शामिल है। कमिटी ने 5 अगस्त को देश भर में आंदोलन करने की बात कही है। समिति का कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बुधवार, 5 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने की बात कही गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार संस्था ने 7500 रुपये की मंथली पेंशन की मांग की है। मौजूदा समय में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन EPS स्कीम के तहत दिया जा रहा है।
प्रेस रिलीज के अनुसार एम्पलॉयी पेंशन स्कीम के तहत समिति ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। समिति का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों मे 1000 रुपये की मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। ऐसे में 7500 रुपये की कम से कम पेंशन दिया जाए। बता दें, EPFO के द्वारा संचालित EPS की शुरुआथ 1 सितंबर 2014 में हुई थी।
ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी की प्रमुख मांगे क्या हैं?
1-मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए।
2- महंगाई भत्ता मिले।
3- पेंशनर्स और उनकी पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा मिले।
4- योग्य पेंशनभोगियों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अधिक पेंशन दी जाए।
कमिटी ने कहा कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने दशकों तक देश की इंडस्ट्रीयर और इकनॉमिक ग्रोथ में सहयोग किया है। ऐसे में यह सभी एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने के हकदार हैं।
81 लाख लोगों को होगा
अगर सरकार की तरफ से इन मांगों को मान लिया जाता है। तो कुल 81 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। ईपीएस-95 नेशनल एजीटेशन कमेटी के नेशनल प्रेसीडेंट अशोक राउत ने कहा कि ये दशकों पुरानी मांग है। सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर आश्वासन मिलता रहा है। लेकिन कोई बेहतर एक्शन अबतक नहीं लिया गया है। राउत ने बताया कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स को 1171 रुपये की औसतन मंथली पेंशन मिल रही है। जोकि मौजूदा जरूरत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
EPS-95 के अंतर्गत आने वाले हजारों पेंशनर्स 5 अगस्त को जंतर-मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्यमंत्री ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि कई संस्थाओं ने इसको लेकर मांग की है। लेकिन अबतक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि सरकार EPFO सब्सक्राइबर्स के हित में काम करने के लिए काफी प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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