DA hike: 2% से 63% तक की उछाल, साल दर साल कैसे बढ़ा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
मुख्य बातें
- DA hike Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है
- जिसके बाद अब डीए 63 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया
DA hike Updates: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत के डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इसकी घोषणा 28 अक्टूबर को हुई थी। इस इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से साल भर में दो बार डीए में इजाफा किया जाता है। एक बार डीए जनवरी से बढ़ता है। दूसरी बार जुलाई से बढ़ता है। बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को 2016 में डीए 2 प्रतिशत था। वहां से अबतक 10 साल में महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत हो चुका है।
पिछले कुछ सालों में कैसे बढ़ा कर्मचारियों का डीए
महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार की तरफ से डीए और डीआर पर फैसला किया जाता है। 6वें वेतन आयोग के समय पर 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों को 125 प्रतिशत का डीए मिलता था। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता घटकर शून्य हो गया है। जुलाई 2016 में केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत डीए में इजाफा किया था।
इसके बाद 2017 में महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत हो गया। 2018 में डीए और डीआर बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है। साल 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से डीए में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तब महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत हो गया। 2020 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया। 2021 में डीए में फिर से बढ़ोतरी हुई है। इस साल महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत पर पहुंच गया।
2022 में महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत और 2023 में डीए 46 प्रतिशत हो गया। 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत और 2025 में 58 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। बता दें, इस साल जनवरी में डीए 2 प्रतिशत बढ़ा। जिसके बाद यह 60 प्रतिशत हो गया। जिसके बाद फिर से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
63 प्रतिशत डीए पर कितना फायदा
जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 18000 रुपये है। उन्हें 60 प्रतिशत डीए होने पर 10,800 रुपये बेसिक पे मिलता था। अब 63 प्रतिशत डीए होने पर उन कर्मचारियों को 11340 रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों को 540 रुपये हर महीने अधिक मिलेगा। साल भर में 6480 रुपये का फायदा इन कर्मचारियों को होगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।